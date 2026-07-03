/Post Office RD: குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்ளுக்கும் ஏற்ற பாதுகாப்பான திட்டம்

Post Office RD Scheme: அரசாங்கம், அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மூலம், அனைத்து வயதினருக்காகவும் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. பாதுகாப்பான முதலீடுகள் மற்றும் சிறந்த வருமானத்தின் காரணமாக இவை மக்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன.
Post Office RD Scheme: அஞ்சல் அலுவலக RD திட்டம், மிகச் சிறிய தொகையைச் சேமித்து, குறுகிய காலத்தில் கணிசமான வருமானத்தைப் பெறவும், அதன் மூலம் தங்கள் நிதித் தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளவும் வாய்ப்பளிக்கிறது.
அஞ்சலகத்தின் தொடர் வைப்பு நிதி (RD - Recurring Deposit) திட்டத்தின் கீழ், முதலீட்டாளர்கள் எளிதாகப் பணத்தைச் சேமித்து, கூட்டு வட்டியுடன் கூடிய அதிக வருமானத்தைப் பெற முடியும். வெறும் ₹100 சேமிப்பில் நல்ல வருமானத்தை ஈட்ட முடியும். இந்தச் சிறந்த அஞ்சலகத் திட்டம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை இப்போது தெரிந்துகொள்வோம்.
அஞ்சலகச் சேமிப்புத் திட்டங்கள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் பெரும்பாலும் அதிக வருமானம் கொண்டவர்களையே மையமாகக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், தொழிலாளர்கள் போன்ற குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்களால் பெரிய தொகையை ஒரே நேரத்தில் முதலீடு செய்ய முடிவதில்லை.
இருப்பினும், அவர்களுக்கும் நிதித் தேவைகள் இருக்கின்றன. இத்திட்டம், மிகச் சிறிய தொகையைச் சேமித்து, குறுகிய காலத்தில் கணிசமான வருமானத்தைப் பெறவும், அதன் மூலம் தங்கள் நிதித் தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளவும் வாய்ப்பளிக்கிறது.
அஞ்சலகத்தில் இந்த RD திட்டத்தில் எளிதாக முதலீடு செய்து, குறுகிய காலத்தில் நல்ல லாபத்தை ஈட்ட முடியும். மாதத்திற்கு வெறும் ₹100-ஐச் சேமித்து, ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதிர்வுத் தொகையாக ₹7,100 வரை பெற முடியும் .
ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டு விருப்பத்தைத் தேடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இதில் முதலீட்டாளர் எவ்வளவு முதலீடு செய்தாலும், அரசாங்கமே அதன் பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
இக்கணக்கில் பணத்தை ரொக்கமாகவோ அல்லது இணையவழி (online) முறையிலோ எளிதாகச் செலுத்தலாம். இத்திட்டத்தின் கீழ், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் சேமிப்புத் தொகைக்கு 6.7% வட்டி விகிதத்தைப் பெற முடியும். இத்திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற, ஆதார் அட்டை மற்றும் ஒரு புகைப்படம் மட்டுமே போதுமானது.
முதலீட்டாளர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐந்து வருட முதிர்வுக் காலத்திற்கு முன்பே தங்கள் கணக்குகளை மூட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். மேலும், அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளுக்குக் கடன்களும் கிடைக்கின்றன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவலுக்காக மட்டுமே எழுதப்படுள்ளது. இது எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படக்கூடாது. முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க உங்கள் நிதி ஆலோசகர்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படிகின்றது.