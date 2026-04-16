Post Office RD: அசத்தலான வட்டி, கடன் வசதி, குறைந்த முதலீடு

Post Office Recurring Deposit: வழக்கமான முதலீடுகள் மூலம் பாதுகாப்பான வழியில் நல்ல வருவாயை பெற உதவியாக இருக்கும் தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும், தாங்கள் கடினமாக உழைத்து ஈட்டிய பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பதோடு, காலப்போக்கில் சிறந்த வருமானத்தையும் ஈட்டித்தர வேண்டும் என விரும்புகிறார்கள். இதற்காக அவர்கள் சிறந்த முதலீட்டு வாய்ப்புகளையும் தேடுகின்றனர்.
மத்திய அரசும், தபால் நிலையமும் பல வித சிறுசேமிப்பு திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. இவை முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை பாதுகாப்பாக வைப்பதோடு, அதன் மூலம் நல்ல வருமானத்தையும் ஈட்டித் தருகின்றன. அஞ்சல் அலுவலகத்தின் தொடர் வைப்புத் திட்டம் அப்படி ஒரு சிறந்த திட்டமாகும்.
தற்போது, RD திட்டம் ஆண்டுக்கு 6.70 சதவீத வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. நீங்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான வருமானத்தை உறுதியளிக்கும் ஒரு முதலீட்டு வழியைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், தொடர் வைப்புத் திட்டம் உங்களுக்குச் சிறந்த தேர்வாக அமையும். சிறிய மற்றும் உங்களால் எளிதில் செலுத்தக்கூடிய பங்களிப்புகளுடன் தொடங்கி, ஒரு கணிசமான நிதியை உருவாக்கலாம்.
தொடர் வைப்புத் திட்டம் என்பது அஞ்சல் அலுவலகம் வழங்கும் ஒரு முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இதில், உங்கள் சேமிப்பிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் வைப்புச் செய்கிறீர்கள். நீங்கள் வைப்புச் செய்த தொகை, ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பிறகு முதிர்வடைகிறது. தற்போது, RD திட்டம் ஆண்டுக்கு 6.70 சதவீத வருமானத்தை வழங்குகிறது.
RD திட்டத்தின் மிகச் சிறப்பான அம்சங்களில் ஒன்று, வெறும் ₹100 என்ற குறைந்தபட்ச மாதத் தொகையுடனேயே நீங்கள் இத்திட்டத்தைத் தொடங்கலாம். மேலும், உங்கள் RD கணக்கிற்கு எதிராக நீங்கள் கடனும் பெறலாம்.
குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், RD கடன் வசதியைப் பெறுவதற்கு உங்கள் RD கணக்கை முதிர்வுக்கு முன்பே (திட்டத்தின் நடுவே) மூட வேண்டிய அவசியமில்லை. கூடுதலாக, இத்தகைய கடன்களுக்குப் பொருந்தும் வட்டி விகிதம், தனிநபர் கடன்களுடன் ஒப்பிடும்போது மிகக் குறைவாகவே உள்ளது.
அஞ்சல் அலுவலகத்தின் 5 ஆண்டு RD திட்டத்தின் கீழ், நீங்கள் உங்கள் மாதத் தவணைகளைத் தொடர்ந்து 12 மாதங்களுக்கு முறையாகச் செலுத்தியிருந்தால், கடன் பெறும் வசதியைப் பெற தகுதி பெறுகிறீர்கள். அதாவது, உங்கள் முதலீட்டைக் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருட காலத்திற்குத் தொடர்ந்து பராமரிப்பது கட்டாயமாகும். இந்தக் நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்பட்டதும், உங்கள் RD கணக்கில் மொத்தமாகச் சேர்ந்த தொகையில் சுமார் 50 சதவீதம் வரையிலான தொகையை நீங்கள் கடனாகப் பெறலாம்.
அஞ்சல் அலுவலகத்தின் இத்திட்டம் முழுமையாகப் பாதுகாப்பானது. அதாவது, நீங்கள் முதலீடு செய்த மூலதனத்தை இழப்பதற்கான ஆபத்து இதில் துளியும் இல்லை. மேலும், வெறும் ₹100 என்ற மிகக் குறைந்த மாதத் தொகையுடனேயே உங்கள் முதலீட்டுப் பயணத்தை நீங்கள் தொடங்கலாம்.
இதன் விளைவாக, நிதி நெருக்கடி உள்ளவர்கள் அல்லது குறைந்த அளவே நிதி வசதி கொண்டவர்கள் கூட இத்திட்டத்தில் மிக எளிதாக முதலீடு செய்யலாம். கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் கடன் பெறும் வசதி ஆகிய இரண்டும் இணைந்திருப்பதால், RD திட்டம் ஒரு மிகச்சிறந்த முதலீட்டுத் தேர்வாகத் திகழ்கிறது.
