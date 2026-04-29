Post Office RD: 10 ஆண்டுகளில் ரூ.18 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

Post Office RD: தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் விதிமுறைகள் என்ன? இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

Post Office Recurring Deposit: நாம் அனைவரும் நமது வருமானத்தில் ஒரு பகுதியைச் சேமித்து, ஆபத்து காரணிகளை குறைத்து, நல்ல வருமானத்தையும் தரும் வகையில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிடுகிறோம். பாதுகாப்பான வழியில் நல்ல வருமானம் ஈட்ட அனைவரும் முயற்சி செய்கிறோம். அப்படிப்பட முதலீடுகளுக்கு தபால் அலுவலக சேமிப்பு கணக்குகள் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
பாதுகாப்பான வழியில் நல்ல வருமானம் ஈட்ட அனைவரும் முயற்சி செய்கிறோம். பங்குச் சந்தையின் நிச்சயமற்ற சூழலுக்கு மத்தியில், இன்றும் ஏராளமான முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த இடர்பாடும் (risk), நிலையான வருமானமும் அளிக்கும் முதலீட்டு திட்டங்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கிறார்கள். ஆபத்து காரணிகளை குறைத்து, நல்ல வருமானத்தையும் தரும் பல திட்டங்களை தபால் நிலையம் செயல்படுத்தி வருகின்றது.

அஞ்சல் நிலையம் வழங்கும் பல வித சிறுசேமிப்பு திட்டங்களில் தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் (Post Office Recurring Deposit Scheme) ஒரு நம்பகமான முதலீட்டுத் தேர்வாகத் திகழ்கிறது. இது தனிநபர்கள் தங்கள் சிறிய அளவிலான சேமிப்புகளைத் தொடர்ந்து முதலீடு செய்து ஒரு கணிசமான நிதியை உருவாக்கிக்கொள்ள உதவுகிறது.

ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முதலீடு செய்வதன் மூலம், ஒழுக்கமான முறையில் சேமிக்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அஞ்சல் நிலைய RD திட்டம் மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றாகும். தற்போது, ​​இத்திட்டம் ஆண்டுக்கு 6.7% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இந்த வட்டியானது காலாண்டுக்கு ஒருமுறை கூட்டு வட்டி முறையில் (compounded) கணக்கிடப்படுகிறது.

அதாவது, ஒரு காலாண்டில் உங்கள் அசல் தொகையின் மீது ஈட்டப்படும் வட்டியானது, அடுத்த காலாண்டிற்கான வட்டியைக் கணக்கிடும்போது அசல் தொகையுடனே சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகிறது. 10 ஆண்டுகால இடைவெளியில், சுமார் ₹18 லட்சம் அளவிலான ஒரு நிதியை (corpus) எவ்வாறு உருவாக்க முடியும் என்பதை இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்ளலாம்.

ஒரு முதலீட்டாளர் தனது RD கணக்கில் ஒவ்வொரு மாதமும் ₹10,550-ஐ முதலீடு செய்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். 10 ஆண்டுகளில், அதாவது, 120 மாதங்களில், அவர் முதலீடு செய்த மொத்தத் தொகை ₹12,66,000 ஆக இருக்கும். இந்தத் தொகையுடன், ஈட்டப்பட்ட வட்டியையும் சேர்த்துக்கொள்ளும்போது, ​​முதிர்வு காலத்தில் (maturity) மொத்தமாக சுமார் ₹18,02,514 அளவிலான நிதியை உருவாக்க முடியும். அதாவது, தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதன் மூலமும், கூட்டு வட்டியின் (compounding) ஆற்றல் மூலமும், முதலீட்டாளர்கள் கூடுதலாக சுமார் ₹5.3 லட்சம் அளவிலான லாபத்தை ஈட்ட முடியும்.

தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன? இத்திட்டத்தின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் பாதுகாப்பே ஆகும்.. ஏனெனில் இது அரசாங்கத்தின் ஆதரவு பெற்ற ஒரு முதலீட்டுத் திட்டமாகும். சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களினால் இத்திட்டம் எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும், மிகக் குறைந்த தொகையைக் கொண்டே இத்திட்டத்தில் முதலீட்டைத் தொடங்க முடியும்.

ஒவ்வொரு மாதமும் தவறாமல் முதலீடு செய்யும் பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ளவும் தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் உதவுகிறது. இவை அனைத்தையும் தாண்டி, சரியான தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்வதன் மூலம், அஞ்சல் நிலையம் வழங்கும் வேறு பல முதலீட்டுத் திட்டங்களிலும் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்யத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்

தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம், ஒவ்வொரு மாதமும் தங்கள் வருமானத்திலிருந்து ஒரு தொகையைச் சேமிக்க விரும்பும் ஊதியம் பெறும் தனிநபர்கள், குறைந்த இடர்பாடு கொண்ட முதலீட்டு வாய்ப்புகளைத் தேடுபவர்கள், நீண்ட கால அடிப்படையில், பாதுகாப்பான முறையில் ஒரு நிதியை உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ள முதலீட்டாளர்கள் ஆகியோருக்கு ஏற்றது.

ஒரு கணிசமான நிதியை உருவாக்குவதற்கு, எப்போதும் ஒரு பெரிய அளவிலான ஆரம்ப முதலீட்டுத் தொகை தேவைப்படுவதில்லை என்பதை அஞ்சல் நிலைய RD திட்டம் நிரூபித்துக் காட்டுகிறது. சரியான உத்தி, தொடர் முதலீடுகள் மற்றும் காலத்தின் துணை ஆகியவற்றுடன், எந்தவொரு முதலீட்டாளரும் ஒரு வலுவான நிதித் தொகுப்பை உருவாக்க முடியும். இருப்பினும், இதைச் சாத்தியமாக்க, அந்தத் திட்டத்தை அனைத்துக் கோணங்களிலிருந்தும் முழுமையாக மதிப்பிடுவது மிக அவசியமாகும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவலுக்காக மட்டுமே எழுதப்படுள்ளது. இது எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படக்கூடாது. முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க உங்கள் நிதி ஆலோசகர்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படிகின்றது.

