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Post Office RD: மாதா மதம் ரூ.3,500 டெபாசிட் செய்து லட்சங்களில் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:15 PM IST

Post Office RD: அஞ்சல் நிலையத் தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டத்தில் (RD) முதலீடு செய்வதற்கு முன், மத்திய அரசு இத்திட்டத்திற்கான வட்டி விகிதங்களை அவ்வப்போது மறுஆய்வு செய்து மாற்றியமைக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம்.

Post Office RD: எந்தவித அபாயமும் இல்லாத, அதே சமயம் உறுதியான வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு திட்டத்தைத் தேடும் நபர்களுக்கு இந்திய அஞ்சல் நிலையத்தின் தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டம் (RD) ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

Post Office Recurring Deposit1/7

தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம்

கடின உழைப்பால் ஈட்டிய பணத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொண்டு, அதிலிருந்து நல்ல வருமானத்தைப் பெறவே அனைவரும் விரும்புகின்றனர். எந்தவித அபாயமும் இல்லாத, அதே சமயம் உறுதியான வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு திட்டத்தைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், இந்திய தபால் நிலையத்தின் தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டம் (RD) ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

Post Office RD2/7

தபால் நிலைய ஆர்.டி வட்டி விகிதம்

தற்போது, ​​அஞ்சல் நிலையம் தனது 5 ஆண்டு கால RD திட்டத்திற்கு ஆண்டுக்கு 6.7% என்ற கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் அதன் கூட்டு வட்டி (compounding) முறையாகும். வட்டித் தொகையானது காலாண்டுக்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்பட்டு, உங்கள் அசல் தொகையுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், உங்கள் வட்டித் தொகைக்கும் வட்டி கிடைக்கிறது; இது நீண்ட காலத்தில் ஒரு பெரிய தொகையைச் சேமிக்க உதவுகிறது.

Post Office RD Income3/7

தபால் நிலைய ஆர்.டி வருமானம்

தபால் நிலைய ஆர்டி கணக்கீட்டை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலா. மாதம் ₹3,500 முதலீடு செய்தால் எவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கும்? நீங்கள் மாதம் ₹3,500 வீதம் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், 5 ஆண்டுகளில் (60 மாதங்களில்) மொத்தம் ₹2,10,000 தொகையைச் செலுத்தியிருப்பீர்கள்.

 

Post Office RD Income4/7

தபால் நிலைய ஆர்.டி வருமானம்

7% வட்டி விகிதம் மற்றும் காலாண்டு கூட்டு வட்டி பலன் காரணமாக, 5 ஆண்டு காலத்தின் முடிவில் வட்டியாக மட்டும் சுமார் ₹39,000-ஐப் பெறுவீர்கள். இதன் விளைவாக, முதிர்வு காலத்தில் உங்களுக்கு மொத்தம் ₹2,49,000 என்ற பெருந்தொகை கிடைக்கும்.

Post Office Recurring Deposit5/7

தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் நன்மைகள்

நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு இத்திட்டம் மிக சிறந்தது. அரசின் உத்தரவாதம் இருப்பதால், உங்கள் முதலீட்டை இழக்கும் அபாயம் இல்லை; உங்கள் பணம் முழுமையாகப் பாதுகாப்பாக இருக்கும். இக்கணக்கைத் தொடங்கப் பெரிய தொகை தேவையில்லை; மிகக் குறைந்த தொகையிலேயே உங்கள் சேமிப்புப் பயணத்தைத் தொடங்கலாம்.

Post Office Recurring Deposit6/7

தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் நன்மைகள்

ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் நிலையான தொகையை முதலீடு செய்யும் பழக்கம், நிதி ஒழுக்கத்தையும் சிறந்த பண மேலாண்மைத் திறனையும் வளர்க்கிறது. சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவினரையும் கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட இத்திட்டம், நகரங்கள் முதல் தொலைதூர கிராமங்கள் வரை அனைவரிடமும் பிரபலமாக உள்ளது.

Post Office Recurring Deposit7/7

தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம்

அஞ்சல் நிலையத் தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டத்தில் (RD) முதலீடு செய்வதற்கு முன், மத்திய அரசு இத்திட்டத்திற்கான வட்டி விகிதங்களை அவ்வப்போது மறுஆய்வு செய்து மாற்றியமைக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். எனவே, உங்கள் முதலீட்டைத் தொடங்கும்போது பொருந்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட விதிகள் மற்றும் விகிதங்களை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்; ஏனெனில், முதிர்வு காலத்தின் முடிவில் கிடைக்கும் இறுதித் தொகை சற்று மாறுபடலாம்.

TAGS:
Post Office RD
Post office

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