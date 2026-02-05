Oneplus Nord 6: 9,000mAh பேட்டரியுடன் Oneplus Nord 6 போன் விரைவில் அறிமுகம்.. கசிந்த அம்சங்கள்

Oneplus Nord 6 Launch Date In India: OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இது பிரீமியம் அம்சங்களுடன் வெளியாகப் போகிறது. மிக முக்கியமாக, இது ஒரு அற்புதமான வடிவமைப்புடன் வெளியிடப்பட உள்ளது. இப்போது இந்த போன் பற்றிய முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்வோம்.
Oneplus Nord 6 Launch Date In India: ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தி நிறுவனமான Oneplus விரைவில் சந்தையில் ஒரு புதிய மொபைலை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. நிறுவனம் இதை Oneplus Nord 6 என்ற பெயரில் அறிமுகப்படுத்தப் போவதாகக் கூறியுள்ளது. நிறுவனம் ஏற்கனவே விவரக்குறிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒன்பிளஸ் நோர்ட் 5 இன் வாரிசாக இது வெளியிடப்பட உள்ளதாகத் தெரிகிறது.
சமீபத்தில் டிப்ஸ்டர் யோகேஷ் பிரார் அளித்த விவரங்களின்படி, இந்த ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீடு அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஒரு மாதம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த மொபைல் மார்ச் மாதத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படவிருந்தது, ஆனால் தற்போது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஏற்கனவே யூரேசிய பொருளாதார ஆணையத்தின் (EEC) தரவுத்தளத்தில் ஒரு சிறப்பு மாதிரி எண்ணுடன் இடம்பெற்றுள்ளது.
EEC தரவுத்தளத்தின்படி, இது CPH2795 என்ற மாடல் எண்ணுடன் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஏற்கனவே TUV, IMEI மற்றும் SIRIM சான்றிதழ் தளங்களில் தோன்றியுள்ளது. ஒற்றை-மைய சோதனையில் இந்த மொபைல் 2,019 புள்ளிகளைப் பெற்றதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
OnePlus Nord 6 சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8s Gen 4 செயலி மூலம் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஒரு பெரிய பேட்டரி மற்றும் 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கிற்கான ஆதரவையும் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது பின்புறத்தில் 50 மெகாபிக்சல் பிரதான கேமராவையும் கொண்டிருக்கும்.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட OnePlus Turbo 6 ஸ்மார்ட்போனின் மறுபெயரிடப்பட்ட பதிப்பாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. நிறுவனம் இதை 12GB RAM உடன் அறிமுகம் படுத்தும். மேலும் இது 6.78-இன்ச் FHD+ உயர் புதுப்பிப்பு வீத டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
முன்னர் வெளியிடப்பட்ட OnePlus Turbo 6 ஸ்மார்ட்போன் Snapdragon 8s Gen 4 செயலியுடன் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது 16GB RAM மற்றும் 512GB இன்டெர்னல் ஸ்டோரேஜ் விருப்பங்களில் கிடைக்கிறது. இது 80W வேகமான சார்ஜிங் மற்றும் 27W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங்கிற்கான ஆதரவுடன் மிகவும் சக்திவாய்ந்த 9,000mAh பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது.
OnePlus Turbo 6 ஸ்மார்ட்போன் 50-மெகாபிக்சல் Sony LYT-600 பிரதான கேமராவுடன் Optimal Image Stabilization (OIS) ஆதரவுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது கூடுதலாக 2-மெகாபிக்சல் இரண்டாம் நிலை கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. முன்பக்கத்தில் 16-மெகாபிக்சல் கேமராவும் உள்ளது. இது தவிர, இது பல்வேறு அம்சங்களுடன் கிடைக்கிறது.