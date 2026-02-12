PPF: வெறும் ரூ.150 முதலீடு செய்து ரூ.24 லட்சம் பெறுவது எப்படி?

Public Provident Fund: குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்களும் PPF இல் முதலீடு செய்யலாம். இந்தக் கணக்கைத் திறக்க வருடத்திற்கு ரூ.500 மட்டுமே தேவைப்படும். முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
PPF News: இந்திய அரசு PPF கணக்கிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. பங்குச் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மைகள் உங்கள் முதலீட்டைப் பாதிக்காது. பாதுகாப்பு மற்றும் குறைந்த ஆபத்தை விரும்புவோருக்கு இது பொருந்தும்.
முதலீடு செய்வதற்கு அதிக வருமானம் அல்லது அதிக தொகை தேவை என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில், ஒரு சிறிய தொகை கொண்டும் ஒரு பெரிய நிதியை உருவாக்க முடியும். பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி அரசாங்கத்தால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும் ஒரு திட்டமாகும். இதில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் பாதுகாப்பானவை. இதன் மூலம் நிலையான வருமானம் உருவாக்கப்படுகின்றது. மேலும் இதில் வரிச் சலுகைகளும் கிடைக்கும்.
குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்களும் PPF இல் முதலீடு செய்யலாம். இந்தக் கணக்கைத் திறக்க வருடத்திற்கு ரூ.500 மட்டுமே தேவைப்படும். முதலீட்டாளர் இந்த திட்டத்தில் ஒரு நாளைக்கு ரூ.150 முதலீடு செய்தால், ரூ.24 லட்சத்திற்கு மேல் சம்பாதிக்கலாம். இந்தப் பணத்தை ஓய்வுக்குப் பிந்தைய தேவைகள், குழந்தைகளின் உயர்கல்வி அல்லது எதிர்காலத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.
PPF இல் முதலீடு செய்வதை சிறப்பானதாக்குவது காம்பவுண்டிங் வகை கூட்டு சேர்க்கையாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும், உங்கள் கணக்கில் உள்ள தொகையுடன் வட்டி சேர்க்கப்படுகிறது. அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில், அந்த வட்டிக்கும் வட்டி கிடைக்கும்.
PPF கணக்கு ஆரம்பத்தில் 15 ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடைகிறது. அதன் பிறகு, அதை ஒரு நேரத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க முடியும். கணக்கில் பணம் எவ்வளவு காலம் இருக்கிறதோ, அவ்வளவு அதிகமாக கூட்டு விளைவு ஏற்படும்.
இந்தத் திட்டத்தில் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ரூ.150 முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதாவது மாதத்திற்கு முதலீடு ரூ.4,500 (150 × 30 நாட்கள்) ஆக இருக்கும். வருடத்திற்கு முதலீடு ரூ.54,000 ஆகும். முதிர்ச்சியடைந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு PPF-ஐ நீட்டித்து 20 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்தால், உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.
20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, நீங்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகை ரூ.10,80,000 ஆகும். தற்போதைய 7.1% வட்டி விகிதத்தில், இதற்கு நீங்கள் பெறும் வட்டி தோராயமாக ரூ.13,30,000 ஆகும். அதாவது முதிர்ச்சியின் போது நீங்கள் பெறும் தொகை ரூ.24,10,000 ஆக இருக்கும்.
PPF கணக்கை தபால் அலுவலகம் அல்லது வங்கியில் எளிதாகத் திறக்கலாம். பெரும்பாலான வங்கிகள் ஆன்லைன் வசதியையும் வழங்குகின்றன. உங்கள் வருமானத்திற்கு ஏற்ப மாதந்தோறும் அல்லது வருடத்திற்கு ஒரு முறை டெபாசிட் செய்யலாம். முதலீட்டாளர் எவ்வளவு விரைவாக கணக்கை திறக்கிறாரோ, அவ்வளவு அதிகமாக நிதியைச் சேமிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
PPF இன் மற்றொரு முக்கிய நன்மை வரிச் சலுகை. அதில் முதலீடு செய்யப்படும் தொகைக்கு வரி விலக்கு உண்டு. கணக்கில் உள்ள பணத்தின் மீது ஈட்டப்படும் வட்டிக்கும் வரி இல்லை. மேலும், முதிர்வு நேரத்தில் பெறப்படும் தொகை முற்றிலும் வரி இல்லாதது. இந்த மூன்று நன்மைகளையும் வழங்கும் திட்டங்கள் மிகவும் அரிதானவை.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை கலந்தாலோசிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.