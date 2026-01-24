Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்

Public Provident Fund: PPF திட்டம், நாட்டின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் நம்பகமான சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இதில் முதலீடு செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மத்திய அரசால் இயக்கப்படும் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) திட்டம், நாட்டின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் நம்பகமான சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். நீண்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பான முதலீடுகளைச் செய்ய விரும்புபவர்களுக்கும், வரி சேமிக்க விரும்புபவர்களுக்கும் இந்தத் திட்டம் குறிப்பாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
பிபிஎஃப் முதலீடுகளுக்கு ஆண்டுக்கு 7.1% வட்டி கிடைக்கிறது. இது காலப்போக்கில் முதலீட்டாளர்களின் பணம் வளர உதவுகிறது. இதில் அவ்வப்போது மாற்றமும் செய்யப்படுகின்றது.
பிபிஎஃப்-இன் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், இதில் முதலீடு செய்ய பெரிய தொகை தேவையில்லை. இந்தத் திட்டத்தில் நீங்கள் ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ₹500 மற்றும் அதிகபட்சம் ₹1.5 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம். முதலீட்டாளர் ஓராண்டுக்கான முழு முதலீட்டையும் ஒரே நேரத்தில் அல்லது 12 தவணைகளாகச் செலுத்தலாம்.
ஒரு பிபிஎஃப் கணக்கை அனைத்து அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மற்றும் வங்கிகளிலும் எளிதாகத் தொடங்க முடியும். ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ₹500 டெபாசிட் செய்வது கட்டாயமாகும். ஒவ்வொரு மாதமும் தவறாமல் முதலீடு செய்ய விரும்பும் நபர்களுக்கு இந்த திட்டம் ஒரு சிறந்த திட்டமாக இருக்கும்.
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தில் சிறிய அளவிலான தொகையும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சேமிப்பு இலக்கை அடைய உதவும். ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
பிபிஎஃப் கணக்கின் முதிர்வுக் காலம் 15 ஆண்டுகள் ஆகும். ஒரு முதலீட்டாளர் தனது பிபிஎஃப் கணக்கில் ₹7000 டெபாசிட் செய்தால், அவரது ஆண்டு முதலீடு ₹84,000 ஆக இருக்கும். 15 ஆண்டுகளில் மொத்த டெபாசிட் ₹12,60,000 ஆக இருக்கும். ஆண்டுக்கு 7.1% வட்டி விகிதத்தில், முதிர்வின் போது அவர் மொத்தம் ₹22,78,197 பெறுவார். இந்தத் தொகையில் உங்கள் அசல் முதலீடான ₹12,60,000 மற்றும் வட்டியான ₹10,18,197 ஆகியவை அடங்கும். இவ்வாறு, பிபிஎஃப் உங்கள் சேமிப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், நீண்ட காலத்திற்கு நிதிப் பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.
பிபிஎஃப் கணக்கின் மற்றொரு முக்கிய அம்சம், அது கடன் வசதியை வழங்குகிறது. முதலீட்டாளருக்கு திடீரென்று நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டால், அந்தச் சூழ்நிலையைச் சமாளிக்க அவர் பிபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து கடன் பெறலாம். இருப்பினும், கடன் பெறுவதற்கு சில விதிகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
ஒரு பிபிஎஃப் கணக்கிற்கான மிக முக்கியமான நிபந்தனை என்னவென்றால், முதலீட்டாளர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தபட்சம் ₹500 டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில் குறைந்தபட்ச தொகையைச் செலுத்தத் தவறினால், கணக்கு மூடப்படலாம். இருப்பினும், அதை மீண்டும் செயல்படுத்த முடியும். அபராதம் செலுத்தி முதலீட்டாலர் தனது கணக்கை மீண்டும் செயல்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
கணக்கைத் தொடங்கிய முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு உங்கள் PPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகையை உங்களால் எடுக்க முடியாது. உங்கள் நீண்ட கால சேமிப்பு பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக இப்படி ஒரு விதி உள்ளது. 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், கடுமையான நோய், குழந்தைகளின் கல்வி அல்லது வேறு ஏதேனும் முக்கியமான காரணம் போன்ற சில சிறப்புச் சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே பணம் எடுக்க முடியும்.
இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுகி ஆலோசனை பெற அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.