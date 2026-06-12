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PPF vs EPF vs NPS: ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான சிறந்த திட்டம் எது?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:00 PM IST

PPF vs EPF vs NPS: அலுவலக பணிகளில் உள்ள நபர்களுக்குப் பல்வேறு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றில் EPF, PPF மற்றும் NPS ஆகியவை மிகவும் பிரபலமானவை. 

PPF vs EPF vs NPS: பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) என்பது அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு நீண்ட கால சேமிப்புத் திட்டமாகும். வரி நோக்கங்களுக்காக இது 'EEE' பிரிவின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

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PPF, EPF மற்றும் NPS

ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வசதியான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க நிதி சுதந்திரம் மிக முக்கியம். ஓய்வுக்குப் பிறகும் நல்ல வாழ்க்கை தரத்தைத் தக்கவைக்கப் போதுமான நிதி இருக்க வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்புகிறார்கள். ஆனால், கையில் உள்ள பணத்தை எங்கு முதலீடு செய்வது என்பதுதான் முக்கியமான கேள்வியாக உள்ளது.

PPF, EPF, NPS2/10

PPF, EPF மற்றும் NPS

அலுவலக பணிகளில் உள்ள நபர்களுக்குப் பல்வேறு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றில் EPF, PPF மற்றும் NPS ஆகியவை மிகவும் பிரபலமானவை. இந்த மூன்று திட்டங்களும் ஓய்வுக்கால நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தாலும், அவற்றின் விதிமுறைகள், வருவாய் மற்றும் நன்மைகள் ஆகியவற்றில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, முதலீடு செய்வதற்கு முன் ஒவ்வொரு திட்டத்தைப் பற்றியும் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

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பொது வருங்கால வைப்பு நிதி

பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) என்பது அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு நீண்ட கால சேமிப்புத் திட்டமாகும். வரி நோக்கங்களுக்காக இது 'EEE' பிரிவின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; அதாவது, முதலீடு, அதிலிருந்து கிடைக்கும் வட்டி மற்றும் முதிர்வுத் தொகை ஆகிய அனைத்தும் முழுமையாக வரி விலக்குக்கு உட்பட்டவை. இத்திட்டம் 15 ஆண்டுகள் கால அவதியைக் (lock-in period) கொண்டுள்ளது. இதில் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் குறைந்தபட்சம் ரூ. 500 முதல் அதிகபட்சம் ரூ. 1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.

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பொது வருங்கால வைப்பு நிதி

ஒரு நபர் ஆண்டுக்கு ரூ. 1.5 லட்சத்தை 30 ஆண்டுகளுக்கு 7.1% வட்டி விகிதத்தில் முதலீடு செய்தால், அவர்களின் மொத்த முதலீடு ரூ. 45 லட்சமாக இருக்கும். இதன் மூலம் சுமார் ரூ. 1.09 கோடி வட்டி கிடைக்கும், இதனால் முதிர்வுத் தொகை மொத்தம் சுமார் ரூ. 1.54 கோடியாக இருக்கும்.

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ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) என்பது சம்பளம் பெறும் பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்குக் கட்டாயமான ஒரு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும். இதில் ஊழியர் மற்றும் வேலையளிப்பவர் (நிறுவனம்) ஆகிய இருவரும் ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 12% பங்களிப்பைச் செய்கிறார்கள். தற்போது, ​​EPF ஆண்டுக்கு 8.25% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.

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விருப்ப வருங்கால வைப்பு நிதி

இத்திட்டத்தின் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், ஊழியர்கள் விரும்பினால் 'விருப்ப வருங்கால வைப்பு நிதி' (VPF) மூலம் 12%-க்கும் அதிகமான தொகையைப் பங்களிக்கலாம். உதாரணமாக, 30 வயதுடைய ஒரு நபர் மாதம் ₹50,000 அடிப்படைச் சம்பளம் பெற்று, ஆண்டுதோறும் 5% சம்பள உயர்வையும் பெற்றால், அவர் 60 வயதை அடையும் போது அவரது EPF சேமிப்புத் தொகை சுமார் ₹2.6 கோடியாக வளரக்கூடும்.

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தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம்

NPS என்பது சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். 18 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்ட எந்தவொரு இந்தியக் குடிமகனும் இத்திட்டத்தில் இணையலாம். இது பங்குச் சந்தை மற்றும் கடன் சார்ந்த முதலீட்டுத் திட்டங்கள் (debt instruments) ஆகிய இரண்டிலும் முதலீடு செய்வதால், நீண்ட காலத்தில் அதிக வருமானம் ஈட்டும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. உதாரணமாக, ஒருவர் தனது 30-வது வயதில் NPS-இல் மாதம் ரூ. 12,500 முதலீடு செய்து, சராசரியாக ஆண்டுக்கு 10% வருமானம் ஈட்டுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். 

PPF vs EPF vs NPS8/10

PPF vs EPF vs NPS

60 வயதை அடையும்போது, ​​அவரது மொத்த ஓய்வூதியத் தொகை (corpus) சுமார் ரூ. 2.85 கோடியாக இருக்கலாம். விதிகளின்படி, இந்தத் தொகையில் 60%-ஐ (சுமார் ரூ. 1.71 கோடி) வரி இல்லாமல் திரும்பப் பெறலாம்; மீதமுள்ள 40%-ஐக் கொண்டு 'அனுவிட்டி' (annuity) எனப்படும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை வாங்க வேண்டும். அந்த அனுவிட்டித் திட்டம் 8% வருமானத்தை அளித்தால், அந்த நபர் மாதம் சுமார் ரூ. 76,000 ஓய்வூதியமாகப் பெற முடியும்.

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PPF vs EPF vs NPS: எந்தத் தேர்வு சிறந்தது?

இந்த மூன்று திட்டங்களுக்கும் தனித்தனி நன்மைகள் உள்ளன. PPF மிகவும் பாதுகாப்பான தேர்வாகவும், உத்தரவாதமான வருமானத்தை அளிப்பதாகவும் உள்ளது. EPF-ம் பாதுகாப்பானது; இதில் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பும் இருப்பதால், முதலீட்டுத் தொகை வேகமாக வளர உதவுகிறது. NPS சந்தை சார்ந்த முதலீடு என்பதால், மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது; அதே சமயம் இதில் சில அபாயங்களும் (risks) உள்ளன.

Investment Tips10/10

முதலீட்டு டிப்ஸ்

எனவே, நீண்ட காலத்தில் நல்ல மற்றும் நிலையான வருமானத்தைப் பெற, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் தேவைகள், இடர் ஏற்கும் திறன் மற்றும் ஓய்வுக்கால இலக்குகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இத்திட்டங்களின் சமச்சீரான கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு நிபுணர்கள் பெரும்பாலும் பரிந்துரைக்கின்றனர். ஒவ்வொருவரின் தேவைகளும் இடர் ஏற்கும் திறனும் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு முடிவையும் தனிப்பட்ட தேவைகளின் அடிப்படையிலும், நிபுணர்களின் ஆலோசனையுடனும் மேற்கொள்வது அவசியம்.

TAGS:
PPF
EPF

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