/விருத்தாச்சலம் தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி: பிரேமலதா விஜயகாந்த் உருக்கம்

விருத்தாச்சலம் தொகுதி மக்களுக்கு, அப்பகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது X தளத்தில் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர், 'விருதாச்சலத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியாக நேரில் சென்று, சட்டமன்றத் தேர்தலில் என்னை வெற்றி பெறச் செய்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வருகிறேன். மக்கள் அளித்த இந்த அன்பும் நம்பிக்கையும் எனக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பை அளித்துள்ளது.' என எழுதியுள்ளார்.
'கேப்டன் காட்டிய வழியில், எப்போதும் மக்களோடு இருந்து அவர்களின் தேவைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்காக தொடர்ந்து பாடுபடுவேன். மக்கள் சேவையே எங்கள் அரசியலின் அடிப்படை நோக்கம்.' என அவர் மேலும் குறிபிட்டுள்ளார்.
விருத்தாசலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா, வாக்களித்த வாக்காளர்களுக்கு கடந்த 3 தினங்களாக தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் நன்றி தெரிவித்து வருகிறார். இதனுடன் முக்கிய அலுவலகங்களையும் அவர் ஆய்வு செய்தார். அந்த வகையில் விருத்தாசலம் மார்க்கெட் கமிட்டிக்குச் சென்று அங்கு எடையளவு குறித்தும், கொள்முதல் செய்யப்படும் தானியங்கள் குறித்தும் அவர் கேட்டறிந்தார். பின்னர் பேருந்து நிலையம் பகுதியிலும் அவர் ஆய்வு செய்தார்.
கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் மூன்றாவது நாளாக விருத்தாசலத்தில் உள்ள ரேஷன் கடை, நெல் கமிட்டி, பீங்கான் தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதன்பின்பு மாலை சுமார் இரண்டு முப்பது மணி அளவில் ஆலடி சாலையில் உள்ள நவாப் பள்ளிவாசலில் உள்ள இஸ்லாமியர்களுக்கு, தன்னை வெற்றி பெற வைத்ததற்காக நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் அவர்களுடன் அமர்ந்து தொழுகையில் ஈடுபட்டார். அப்பொழுது பிரேமலதா விஜயகாந்த் கண்களை மூடி பிரார்த்தனை செய்தார். பின்னர் பள்ளிவாசலில் உள்ள இஸ்லாமிய குருமார்களுக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதை செய்தார்.
நவாப் பள்ளிவாசலில் உள்ள இஸ்லாமியர்களுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு, அதன் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் திமுக கூட்டணியில் தான் தொடர்வதாக தெரிவித்தார்.
'விருத்தாசலத்தில் வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வருகிறேன். இனிவரும் காலங்களில் தொகுதியில் தங்கியிருந்து, அவர்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற பாடுபடுவேன். சென்னையில் பெரும்பலான இடங்களில் மின் வெட்டு இருப்பதாக அறிகிறேன். புதிய அரசுக்கு கால அவகாசம் கொடுப்போம். பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.' என்று அவர் கூறினார்.
திமுக கூட்டணியில் இருந்து விசிக, ஐயுஎம்எல் போன்ற கூட்டணிக் கட்சிகள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, அமைச்சரவையிலும் இடம் பிடித்திருப்பது தொடர்பாக கேட்டபோது, 'அது அவர்களது விருப்பம். அதை விமர்சிப்பதில் அர்த்தமில்லை. எங்களைப் பொறுத்தவரை திமுக கூட்டணியில் தொடர்கிறோம்.' என்ரு தெரிவித்தார். மேலும், விசிக, ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் மீதான ஆ.ராசா -வின் விமர்சனம் தொடர்பாகவும் அவர் கருத்துக் கூற மறுத்துவிட்டார்.