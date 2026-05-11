தங்கம் மட்டும் இல்லை! மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வைத்த 7 முக்கிய வேண்டுகோள்!

உலக அளவில் நிலவும் பொருளாதார மற்றும் அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில், இந்தியாவை பொருளாதார ரீதியாக வலுப்படுத்தவும், சுயசார்பு கொண்ட நாடாக மாற்றவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு 7 முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளார்.
இயற்கை விவசாயம் மற்றும் சமையல் எண்ணெய் பயன்பாடு வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சமையல் எண்ணெயின் அளவை குறைக்க, மக்கள் தங்களது தினசரி சமையலில் எண்ணெயின் பயன்பாட்டை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதேபோல, விவசாயத்திற்கு ரசாயன உரங்களை தவிர்த்து, முழுமையாக இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாற வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். போர் சூழலால் ஏற்பட்டுள்ள இந்த உலகளாவிய நெருக்கடியை சமாளிக்க, அரசின் இந்த 7 கோரிக்கைகளை மக்கள் பின்பற்றுவது மிகவும் அவசியமாகிறது.
வீட்டிலிருந்தே வேலை பாருங்கள் பெட்ரோல், டீசல் பயன்பாட்டை குறைக்கும் விதமாக, சாத்தியமான இடங்களில் ஐடி ஊழியர்கள் மற்றும் பிற துறைகளை சேர்ந்தவர்கள் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்யும் நடைமுறையை நிறுவனங்கள் மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். கடந்த கொரோனா காலத்தின்போது பலரும் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய தொடங்கினர். தற்போது வரை சில நிறுவனங்கள் தங்களது ஊழியர்களுக்கு வீட்டிலிருந்தே பணிபுரிய அனுமதி வழங்கி வரும் நிலையில், பிரதமர் மீண்டும் இதே நடைமுறையை கொண்டுவர சொல்லியிருப்பது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
வெளிநாட்டு பயணங்களை தவிர்த்தல் இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பை பாதுகாக்கும் வகையில், பொதுமக்கள் தேவையற்ற வெளிநாட்டு சுற்றுலாக்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் திருமணங்கள் நடத்துவதை அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு தவிர்க்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். அதற்கு பதிலாக உள்நாட்டு சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பொதுப்போக்குவரத்தை பயன்படுத்துங்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் பதற்றமான சூழ்நிலை காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயரும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் தங்களது சொந்த வாகனங்களின் பயன்பாட்டை முடிந்தவரை குறைத்துக்கொண்டு, பொதுப்போக்குவரத்தான மெட்ரோ, பேருந்து, ஷேர் டாக்ஸி போன்ற சேவைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரே அலுவலகத்திற்கு செல்வோர் இணைந்து பயணிக்கும் கார்பூலிங் முறையையும் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நாட்டு மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தங்க நகைகள் வாங்குவதைக் குறைத்தல் தங்கம் இறக்குமதிக்காக இந்தியா பெருமளவு அந்நிய செலாவணியை செலவழிக்கிறது. இதனை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக, ஆடம்பர திருமணங்கள் மற்றும் இதர அத்தியாவசியமற்ற தேவைகளுக்காக தங்கம் வாங்குவதை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
உள்நாட்டு பொருட்களின் பயன்பாடு இந்திய பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த, அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருள்கள், காலணிகள், ஆடைகள் மற்றும் இதர உபகரணங்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து வாங்காமல், இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட சுதேசி பொருள்களை வாங்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களிடம் பிரதமர் மோடி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் ரயில் போக்குவரத்து பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வாகனங்களுக்கு பதிலாக, மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை மக்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். அதேபோல வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள், தங்களது சரக்குப் போக்குவரத்திற்கு லாரிகளுக்கு பதிலாக ரயில் சேவைகளை அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.