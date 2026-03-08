பிருத்வி ஷாவுக்கு நிச்சயதார்த்தம்... நடிகையுடன் டும் டும் டும்... யார் அந்த அக்ரிதி அகர்வால்?

Prithvi Shaw Engagement: இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் பிருத்வி ஷாவுக்கு, அவரது காதலி அக்ரிதி அகர்வால் உடன் திருமணம் நிச்சயமாகி உள்ளது. அதன் புகைப்படங்களை பிருத்வி ஷா அவரது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டார்.
Prithvi Shaw: மும்பையைச் சேர்ந்த பிருத்வி ஷா தலைமயில் இந்திய அணி, கடந்த 2018இல் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பையை வென்றது. தொடர்ந்து டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியிலும், உள்நாட்டு போட்டிகளில் மும்பை அணியிலும் பிருத்வி ஷா விளையாடினார். இந்திய அணியில் இடம் கிடைத்தாலும், சட்டென உச்சத்திற்கு சென்று உடனடியாக சரிவை சந்தித்தார். மும்பை அணியில் இருந்து மகாராஷ்டிராவுக்கு தாவிய பின்னர் அவரது வாழ்க்கை பிரகாசமாகி உள்ளது. தற்போது மீண்டும் ஐபிஎல் தொடரில் இடம்கிடைத்தது, நிச்சயதார்த்தமும் முடிந்திருக்கிறது.
கிரிக்கெட் உலகில் இது டி20 சீசன். கடந்த ஒரு மாத காலமாக நடைபெற்ற ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. தொடர்ந்து, இம்மாத இறுதியில் 19வது ஐபிஎல் தொடரும் தொடங்க இருக்கிறது. ஐபிஎல் தொடர் மே மாதம் இறுதிவரை இருக்கும்.
இது டி20 சீசன் மட்டுமில்லை, கிரிக்கெட் வீரர்களின் திருமண சீசனாகவும் மாறியிருக்கிறது. சச்சின் டெண்டுல்கரின் மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் திருமணம் மார்ச் 5ஆம் தேதி நடைபெற்றது. சில நாள்களுக்கு முன்னர்தான் ஷிகர் தவாணுக்கும் 2வது திருமணமும் நடந்தது. அடுத்து ஐபிஎல் தொடருக்கு பின் ரிங்கு சிங்கிற்கு திருமணம் நடைபெறலாம், அவருக்கு ஏற்கெனவே கடந்தாண்டு நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது.
தற்போது மற்றொரு இந்திய கிரிக்கெட் வீரரான பிருத்வி ஷாவுக்கும் திருமணம் நிச்சயம் ஆகியுள்ளது. அவரது காதலியான அக்ரிதி அகர்வாலுடன் திருமணம் நிச்சயமாகியிருப்பதை அவரே இன்ஸ்டாகிராமில் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார்.
பிருத்வி ஷா அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பகுதியில், "மைதானத்தில் சிக்ஸர்கள் முதல் வாழ்நாள் முழுவதுக்குமான ஹிட்கள் வரை. அவள் தான் எனது கச்சிதமான இன்னிங்ஸ்" என தனது வருங்கால கிரிக்கெட்டுடன் ஒப்பிட்டு பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், ஷிகர் தவாண், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி என கிரிக்கெட் வீரர்க், ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் தங்களின் வாழ்த்துகளை கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.
பிருத்வி ஷா சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 339 ரன்கள், 6 ஓடிஐ போட்டிகளில் 189 ரன்களை எடுத்திருக்கிறார். 1 டி20ஐ போட்டியில் விளையாடி டக்அவுட்டானார். முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 65 போட்டிகளில் 5093 ரன்களையும், லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் 71 போட்டிகளில் 3592 ரன்களையும், 124 டி20 போட்டிகளில் 3085 ரன்களையும் குவித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் 2018ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2024ஆம் ஆண்டுவரை டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி சார்பில் 79 போட்டிகளை விளையாடியிருக்கும் பிருத்வி ஷா 1892 ரன்களை எடுத்துள்ளார். அதில் 14 அரைசதம் அடக்கம். கடந்த 2025 சீசனில் Unsold ஆன பிருத்வி ஷாவை, தற்போது 2026 சீசனில் டெல்லி அணி அவரது அடிப்படைத் தொகையான ரூ.75 லட்சத்திற்கு எடுத்துள்ளது. உள்நாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளின் மூலம் தற்போது பிருத்வி ஷா கவனம் ஈர்த்துள்ளார்.
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பையை 2018இல் இந்திய அணி இவரது தலைமையிலேயே வென்றிருந்தது. அதன்பின், இந்திய அணியில் இவருக்கு உடனே இடமும் கிடைத்தது. ஆனால், கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளாத காரணத்தினால் தற்போது இவருக்கு இந்திய அணியில் இடமே இல்லை. அதேநேரத்தில் இவர் ஒழுங்கீன செயல்களில் ஈடுபட்டதாக குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்தன. உள்நாட்டு போட்டிகளில் இவர் தனது மும்பை அணியில் இருந்து விலகி மகாராஷ்டிரா அணியில் விளையாடி வருகிறார்.
பிருத்வி ஷாவின் வருங்கால மனைவியான அக்ரிதி அகர்வால், சமூக வலைதள பிரபலமாவார். அக்ரிதி முதன்முதலில் கொரோனா காலகட்டத்தில் TikTok மூலம் இணையத்தில் பிரபலமாகி உள்ளார். தொடர்ந்து, இவர் ஆடைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை சார்ந்த பதிவுகள், நடன வீடியோக்கள் ஆகியவை மூலம் மேலும் பிரபலமடைந்தார். தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் 34 லட்சத்திற்கும் மேல் பலோயர்கள் உள்ளனர். யூ-ட்யூபில் 90 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பின்தொடர்கின்றனர். அக்ரிதி அகர்வால் தற்போது தெலுங்கு படம் ஒன்றிலும் நடித்துள்ளாராம். Trimukha என்ற அந்த படத்தில் சன்னி லியோன் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். பிருத்வி ஷாவின் காதலி அக்ரிதியை தொடர்ந்து பல திரைப்படங்களில் நடிகையாக வலம் வர வாய்ப்புள்ளது.