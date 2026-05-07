ஆர்.பி.சௌத்ரியின் 100வது படத்தில் நடிக்க இருந்த நடிகர்! யார் தெரியுமா?

பிரபல தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சௌத்ரி சமீபத்தில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, இவருக்கு இரங்கல் தெரிவிக்க வந்த நடிகர், தனது 100வது படத்தில் ஆர்.பி.சௌத்ரி தன்னை நடிக்க சொல்லி கேட்டதாக கூறியிருக்கிறார்.
தமிழ் திரையுலகில், பிரபல தயாரிப்பாளர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர், ஆர்.பி.சௌத்ரி. சூப்பர் குட் ஃபில்ம்ஸ் நிறுவனத்தை நடத்தி வந்த இவர், ராஜஸ்தானில் இருக்கும் தனது சொந்த ஊருக்கு சென்றிருந்தார். அங்கு ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் சிக்கிய இவர், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பின்னர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இவர், தனது 100வது படத்தில் ஒரு பிரபல நடிகரை நடிக்க வைக்க ஆசைப்பட்டாராம். அவர் யார் தெரியுமா?
பல புது முகங்களுக்கு, தமிழ் திரையுலகில் வாழ்க்கை கொடுத்த தயாரிப்பாளராக பார்க்கப்படுகிறார், ஆர்.பி.சௌத்ரி. சூப்பர் குட் ஃபிம்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான இவர், நடிகர்கள் ஜீவா மற்றும் ஜித்தன் ரமேஷின் தந்தை ஆவார்.
ஆர்.பி.சௌத்ரி, சமீபத்தில் ராஜஸ்தானில் உள்ள தனது சொந்த ஊருக்கு சென்றிருந்தார். அங்கு ஒரு திருமணத்தில் கலந்து கொண்ட இவர், வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார். இவரது மறைவிற்கு தமிழ் திரையுலக பிரபலங்கள் பலர் இரங்கல் தெரிவித்தனர். இவர், உயிருடன் இருக்கும் போது 100வது படத்தில் விஜய்யை நடிக்க வைக்க ஆசைப்பட்டதாக கே.எஸ்.ரவிகுமார் தெரிவித்திருந்தார்.
ரஜினிகாந்த், ஆர்.பி.சௌத்ரிக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக வந்திருந்தார். அப்போது, 99 படங்களை தயாரித்து விட்டேன், 100வது படத்துடன் ஓய்வெடுக்கலாம் என நினைக்கிறேன். நீங்கள்தான் அந்த 100வது படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என தன்னிடம் கேட்டதாக ரஜினிகாந்த் உருக்கமாக பேசினார்.
ரஜினிகாந்த், இதுவரை சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த எந்த படத்திலும் நடித்ததில்லை. ஆனால், அதன் பேச்சு வார்த்தை தொடங்கும் முன்னரே ஆர்.பி.சௌத்ரி உயிரிழந்தது பலருக்கும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
சூப்பர் குட் ஃபிம்ஸ் நிறுவனம், விஜய்யின் பகவதி, திருப்பாச்சி, ஜில்லா உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களை தயாரித்திருக்கிறது. இதனால் விஜய்யிடமும் 100வது படத்தில் நடிக்க பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.