குரு நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பதவி உயர்வு, வெற்றி, பண வரவு

Sani Nakshatra Peyarchi: குரு பகவானின் நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் அதிக நன்மைகள் யாருக்கு? சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் நற்பலன்களை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Sani Nakshatra Peyarchi Palangal: மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிப்பவர் சனி பகவான். அவரது ஒவ்வொரு அசைவும் பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது. இன்னும் சில நாட்களில் நடக்கப்போகும் சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சனி பெயர்ச்சி: நீதியின் கடவுளான சனி பகவான் மார்ச் மாதம் 29 ஆம் தேதி மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். அனைத்து கிரகங்களிலும் அவர் மிக மெதுவாக நகரும் கிரகமாக உள்ளார். சனி பெயர்ச்சி மிக முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.
தற்போது, சனி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் உள்ளார். அக்டோபர் 2025 இல், சனி குருவின் நட்சத்திரமான பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆவார். பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதியான குரு பகவான் அறிவு, செல்வம், ஆன்மீகம் மற்றும் மற்றும் வழிபாட்டின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். சனி பகவான் நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் கிரகமாக உள்ளார்.
குருவின் நட்சத்திரத்தில் சனி பகவானின் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் வெற்றிகள் குவியும். அந்த 3 அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கச் செய்யும். வருமானம் அதிகரிக்கும். வேலைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு பெரிய அளவில் லாபம் கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக பல நன்மைகள் ஏற்படும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி சுபமாக இருக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணம் செல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலையில் நல்ல ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். கல்வி, சுகாதாரத் துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி பெயர்ச்சி தன்னம்பிக்கையையும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கும். கடின உழைப்பிற்கான பலன் கிடைக்கும். உயர்கல்வியில் சில சிறப்பு சாதனைகளை செய்வீர்கள். உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவு மேம்படும். திடீர் பண ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.
சனி பகவானின் அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்லோகத்தை சொல்வது நல்லது.
சனி பெயர்ச்சியின் காரணமாக ஏழரை சனி பாதிப்பில் உள்ளவர்கள், ‘ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே, கட்க அஸ்தாய தீமஹி, தன்னோ மந்த ப்ரசோதயாத்’ என்ற சனி காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் கூறுவது நல்லது.
ஏழை எளியவர்களுக்கும் உதவும் நபர்களை சனி பகவான் எப்போதும் சோதிப்பதில்லை. ஏழைகளுக்கு வஸ்திர தானம், அன்னதானம் ஆகிய தானங்களை செய்வது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.