புதுமைப்பெண் திட்டம் அசத்தல் அப்டேட்! தனியார் பள்ளி மாணவிகளுக்கும் ரூ.1000

Pudhumai Penn Scheme : புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. தனியார் பள்ளி மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்.
Pudhumai Penn Scheme : புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தனியார் பள்ளி மாணவிகளும் பெறலாம். எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Pudhumai Penn Scheme : தமிழ்நாடு அரசு, பெண் கல்வியை போற்றும் விதமாகவும், அவர்களின் உயர்கல்வியை உறுதி செய்யும் செயல்படுத்தி வரும் மகத்தான திட்டமே புதுமைப்பெண் திட்டம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் படித்த மாணவிகள் கல்லூரி படிக்கும்போது மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெறலாம்.
அதாவது, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் இந்த "புதுமைப் பெண்" திட்டத்தில், அரசு பள்ளிகளில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை படித்து மேற்படிப்பில் சேரும் அனைத்து மாணவிகளுக்கும் உயர்கல்வி முடிக்கும் வரை மாதம் ரூ.1000/- அவர்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக செலுத்தப்படும்.
2024-25ஆம் கல்வியாண்டு முதல் "புதுமைப் பெண்" திட்டத்தின் வாயிலாக அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழி கல்வியில் படித்த மாணவிகளும் பயன்பெறும் வகையில் இத்திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழி கல்வியில் படித்த மாணவிகளுக்கும் உயர்கல்வி முடிக்கும் வரை மாதம் ரூ.1000/- அவர்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக செலுத்தப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்த விதிமுறை குறித்து மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் குழப்பம் இருக்கிறது. அதுகுறித்து அரசு இப்போது ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளது.
அதன்படி, தனியார் பள்ளியில் கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் (RTE) கீழ் படித்து, 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசுப் பள்ளியில் படித்த மாணவிகள் கல்லூரி படிப்பில் சேரும்போது இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடையலாம். அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும்.
எனவே, 'புதுமைப் பெண்" திட்டத்தில் பயன்பெற அந்தந்தக் கல்லூரியின் சிறப்பு அலுவலர் (Nodal Officer) வாயிலாக விண்ணப்பித்து பயனடையலாம் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தனியார் பள்ளியில் படித்து, பின்னர் அரசுப் பள்ளியில் மேல்நிலைப்படிப்பை நிறைவு செய்த மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். அரசு கொடுக்கும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பேருதவியாக இருக்கும்.
மாணவிகள் பலருக்கும் புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் (Pudhumai Penn Scheme) இருக்கும் இந்த விதிமுறை இருப்பது தெரியவில்லை.எனவே, தெரிந்தவர்கள் அருகில் உள்ள கல்லூரி மாணவிகளுக்கு தெரியப்படுத்தவும்.