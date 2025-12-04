புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?

Pudhumai Penn Scheme: புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும். எப்படி என இங்கே பார்க்கலாம்.
Pudhumai Penn Scheme: புதுமைப் பெண் திட்ட பயனாளிகள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்திலும் பயனாளியாக இருக்க முடியும். முழு விவரம்
தமிழ்நாடு அரசு பெண்களுக்காக செயல்படுத்தும் விடியல் பயணம் உள்ளிட்ட திட்டங்களில் முதன்மையான திட்டங்களாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) மற்றும் புதுமைப் பெண் (Pudhumai Penn Scheme) திட்டங்கள் உள்ளன.
இந்த இரண்டு திட்டங்களிலும் குடும்ப பெண்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் உயர்கல்வி படிக்கும் மாணவிகளுக்கு மாந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களது வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகிறது.
இதனாலேயே இத்திட்டங்கள் இரண்டும் பெண்கள் மத்தியில் ஏகபோக வரவேற்பை பெற்றிருக்கின்றன. ஆனால், பெண்கள் பலருக்கும் அறியாத விஷயம் என்னவென்றால், இந்த இரண்டு திட்டங்களிலும் ஒருவரே பயனாளியாக இருக்க முடியும்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்கும் ஒரு பெண், உயர்கல்வி படிக்க கல்லூரிக்கு சென்றால், அங்கு புதுமைப் பெண் திட்டத்திலும் பயனாளியாக முடியும்.
ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னவென்றால், அந்த பெண் பள்ளிப்படிப்பை அரசு அல்லது அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் தன்னுடைய பள்ளிப் படிப்பை முடித்திருக்க முடியும்.
புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் இன்னொரு சிறப்பு என்னவென்றால், கல்லூரி மாணவிகள் வேறு எந்தவொரு உதவித்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருந்தாலும், இந்த உதவித்தொகையை பெற முடியும் என அரசு அறிவித்திருக்கிறது.
எனவே, அரசு அல்லது அரசு உதவிபெறும் பள்ளிப்படிப்பை முடித்த பெண்கள், உயர்கல்வி படிக்க கல்லூரிகளில் சேர்ந்தாலே புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் பயனாளியாகிவிட முடியும்.
ஏற்கனவே, தமிழ்நாடு முழுவதும் சில பெண்கள் புதுமைப் பெண் திட்டம் மற்றும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டங்களில் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர்.
பெண்கள் யாராவது பள்ளிப் படிப்பை முடித்து கல்லூரி படிப்பை தொடராமல் இருந்தால் அரசின் இந்த இரு திட்டங்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இது உங்களின் உயர்கல்வியை தொடர வழிவகை செய்யும்.
இதனால், மாதம் ஒருவருக்கு ரூ.2000 கிடைக்கும். இது கல்விச் செலவை சரிசெய்ய பயன்படுவது மட்டுமல்லாமல் குடும்பச் செலவுகளுக்கும் பெரும் உதவியாக இருக்கும்.