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புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் ரூ.1000 உதவித்தொகை - நாகப்பட்டினம் ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 03, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:49 PM IST

நாகப்பட்டினம் ஐடிஐ சேரும் மாணவ, மாணவிகளுக்க மாதம் ரூ.1750 உதவித்தொகை கிடைக்கும். முழு விவரம்

 

நாகப்பட்டினம் ஐடிஐ சேரும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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நாகப்பட்டினம் மாவட்ட அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) நேரடி சேர்க்கைக்கு (Spot Admission) 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் 31.07.2026 வரை விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம், திருக்குவளை மற்றும் செம்போடையில் உள்ள அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களின் 50% அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் சேர்ந்திட 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

 

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2026 ஆம் ஆண்டின் சேர்க்கையில் காலியிடங்கள் உள்ள தொழிற்பிரிவுகளில் சேர நேரடி சேர்க்கை 31.07.2026 வரை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நேரடி சேர்க்கைக்கு வரும் பொழுது கைபேசி, E-Mail.ld, ஆதார் எண், மதிப்பெண் சான்றிதழ் (அசல்), மாற்றுச் சான்றிதழ் (அசல்), சாதி சான்றிதழ் (அசல்) மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றை எடுத்து வர வேண்டும்.

 

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விண்ணப்பக் கட்டணம் மற்றும் சேர்க்கைக் கட்டணம், ஓர் ஆண்டு பிரிவு ரூ.235/- மற்றும் இரண்டு ஆண்டு பிரிவு ரூ.245/- மும் செலுத்த வேண்டும். அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேர்ந்து பயிற்சி பெறும் மாணவ/மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள், சீருடை, பாடநூல், வரைபடக் கருவி, காலணி, பஸ்பாஸ், மாதாந்திர உதவித்தொகை ரூ.750/- வழங்கப்படும். 

 

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மேலும் அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயின்ற பெண் மாணவிகளுக்கு புதுமைப்பெண் திட்டத்தின் கீழ் மாதந்தோறும் ரூ.1000/- மற்றும் ஆண் மாணவர்களுக்கு தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1000/- மும் உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.

 

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மேலும், பயிற்சி முடித்த பின் Campus Interview மூலம் வேலை பெற்றுத் தரப்படும். தனியார் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய பயிற்சி வழங்கப்படும். 

 

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ஒவ்வொரு நாளும் முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்பதால் உடனடியாக பயிற்சியில் சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும் தகவலுக்கு, 9499055737, 04365-250126 என்ற எண்களில் உதவி இயக்குநர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்

 

TAGS:
Pudhumai Penn
Tamil Puthalvan
Nagapattinam
ITI Admission
Scholarship

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