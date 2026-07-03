/புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் ரூ.1000 உதவித்தொகை - நாகப்பட்டினம் ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

நாகப்பட்டினம் ஐடிஐ சேரும் மாணவ, மாணவிகளுக்க மாதம் ரூ.1750 உதவித்தொகை கிடைக்கும். முழு விவரம்
நாகப்பட்டினம் ஐடிஐ சேரும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
நாகப்பட்டினம் மாவட்ட அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) நேரடி சேர்க்கைக்கு (Spot Admission) 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் 31.07.2026 வரை விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம், திருக்குவளை மற்றும் செம்போடையில் உள்ள அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களின் 50% அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் சேர்ந்திட 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
2026 ஆம் ஆண்டின் சேர்க்கையில் காலியிடங்கள் உள்ள தொழிற்பிரிவுகளில் சேர நேரடி சேர்க்கை 31.07.2026 வரை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நேரடி சேர்க்கைக்கு வரும் பொழுது கைபேசி, E-Mail.ld, ஆதார் எண், மதிப்பெண் சான்றிதழ் (அசல்), மாற்றுச் சான்றிதழ் (அசல்), சாதி சான்றிதழ் (அசல்) மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றை எடுத்து வர வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம் மற்றும் சேர்க்கைக் கட்டணம், ஓர் ஆண்டு பிரிவு ரூ.235/- மற்றும் இரண்டு ஆண்டு பிரிவு ரூ.245/- மும் செலுத்த வேண்டும். அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேர்ந்து பயிற்சி பெறும் மாணவ/மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள், சீருடை, பாடநூல், வரைபடக் கருவி, காலணி, பஸ்பாஸ், மாதாந்திர உதவித்தொகை ரூ.750/- வழங்கப்படும்.
மேலும் அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயின்ற பெண் மாணவிகளுக்கு புதுமைப்பெண் திட்டத்தின் கீழ் மாதந்தோறும் ரூ.1000/- மற்றும் ஆண் மாணவர்களுக்கு தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1000/- மும் உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.
மேலும், பயிற்சி முடித்த பின் Campus Interview மூலம் வேலை பெற்றுத் தரப்படும். தனியார் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய பயிற்சி வழங்கப்படும்.
ஒவ்வொரு நாளும் முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்பதால் உடனடியாக பயிற்சியில் சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும் தகவலுக்கு, 9499055737, 04365-250126 என்ற எண்களில் உதவி இயக்குநர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்