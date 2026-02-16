பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 6ம் வகுப்பு முதல் இலவச லேப்டாப்.. முதல்வர் சூப்பர் அறிவிப்பு!

Puducherry Government Free Laptop For School Students:அரசு மற்று அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் படிக்கும் மாணவர்ளுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Puducherry Government Free Laptop For School Students: சமீபத்தில் தான், புதுச்சேரி அரசு 11,12ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் திட்டத்தை கொண்டு வந்தது. தற்போது, 6ஆம் வகுப்பு முதலே மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார்.
தமிழக அரசு சார்பில் சமீபத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் பொறியியல், கலை மற்றும் அறிவியல், மருத்துவம், விவசாயம், சட்டம் , ஐடிஐ உள்ளிட்ட உயர்கல்வி படிக்கும் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் செயல்படுத்தும் திட்டங்கள் மற்ற மாநிலங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம். அந்த வகையில், தற்போது புதுச்சேரி அரசு முக்கிய திட்டத்தை கொண்டு வர உள்ளது. அதாவது, பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்தை கொண்டு வர உள்ளது.
அண்மையில் புதுச்சேரியில் 11,12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்பட்டது. அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமி முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அதாவது, 6ஆம் வகுப்பில் இருந்தே மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
6ஆம் வகுப்பு முதலே லேப்டாப் வழங்க வேண்டும் என மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். அவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், முதல்வர் ரங்கசாமி அவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் 2011ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சியல் இலவச லேப்டாப் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதன மூலம், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 2018ஆம் ஆண்டு வரை லேப்டாப் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.
ஆனால், 2018ஆம் ஆண்டு பிறகு பள்ளி மாணவர்கள் லேப்டாப் வழங்கப்படுவது குறைந்தது. கொரோனா காரணம், 2018க்கு பிறகு மொபைல் பயன்பாடு அதிகரித்தது போன்ற காரணங்களால் பள்ளி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்குவது நிறுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, உலகம் உங்கள் கையில் என்ற திட்டத்தின் கீழ் கல்லூரி மாணவர்ளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு உயர்கல்வி பயிலும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.