/புரட்டாசியில் பெருமாளை தரிசிக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. ஒரே நாளில் 7 கோயில்கள்.. TTDC அறிவிப்பு!

Thanjavur TTDC Temple Tour: தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் தஞ்சாவூரில் பிரசித்தி பெற்ற 7 பெருமாள் கோயில்களுக்கு அழைத்து செல்கிறது. TTDC-ன் ஆன்மீக சுற்றுலாவுக்கு எப்படி செல்லலாம்? கட்டணம் என்ன? என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
தமிழ் மாதங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாதமாக புரட்டாசி மாதம் உள்ளது. புரட்டாசி மாதம் பெருமாளுக்கு உகந்த மாதமாக ஆன்மீகத்தில் கருதப்படுகிறது. இதனால், புரட்டாசி மாதத்தில் பக்தர்கள் விரதம் இருந்து பெருமாள் கோயிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்வார்கள். பக்தர்களுக்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இதன் மூலம், சென்னை, திருச்சி, தஞ்சாவூர், மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பெருமான் கோயில்களில் தரிசனம் செய்யலாம். அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களுக்கு தமிழ்நாடு வளர்ச்சி சுற்றுலா கழகம் சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. எனவே, எந்தெந்த கோயில்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது, கட்டணம், வசதிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருக்கண்டியூர் அருள்மிகு சாபவிமோசன பெருமாள் திருக்கோயில், கும்பகோணம் சாரங்பாணி பெருமாள் திருக்கோயில், திருநாகேஸ்வரம் உப்பிலியப்பன் பெருமாள் கோயில், நாச்சியால் கோவில் சீனிவாச பெருமாள் திருக்கோயில், திருச்சேறை சாரநாத பெருமாள் திருக்கோயில், மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி திருக்கோயில், வடுவூர் கோதண்டராமர் திருக்கோயில் ஆகிய இடங்களுக்கு TTDC சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
தஞ்சாவூர் பெருமாள் கோயில் சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் www.ttdconline.com என்ற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்யலாம். மேலும், ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 1800 425 31111, 044 25333333/444, 75500 63121 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு ஆன்மீக சுற்றுலாவுக்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என தெரிவித்துள்ளது.
தஞ்சாவூரில் உள் 7 பெருமாள் கோயில் சிறப்பு சுற்றுலாவுக்கு கட்டணமாக ரூ.1400 என நிர்ணயிக்கப்ட்டுள்ளது. இந்த கட்டணத்தில் மதிய உணவு, சிறப்பு தரிசனம், சொகுசு பேருந்து ஆகிய பேக்கேஜில் இடம்பெற்றுள்ளது. எனவே, பெருமாள் கோயிலுக்கு தரிசன செய்ய விருப்பப்படுபவர்கள் உடனே முன்பதிவு செய்யுங்கள்.