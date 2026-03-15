அடுத்த வாரம் முதல் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் உறுதி!

புதன் பகவானின் சஞ்சாரம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில், வருகின்ற 2026 மார்ச் 25ம் தேதி புதன் பகவான் தனது திசையை மாற்றி தெற்கு நோக்கி பயணிக்க உள்ளார். இந்த நிகழ்வால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்க போகிறது என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, மார்ச் 25ம் தேதி நிகழவுள்ள புதன் பகவானின் இந்த நேரடி சஞ்சார இயக்கம் மிகவும் சுபமான பலன்களை தரக்கூடியதாகும் . இந்த அபூர்வ நிகழ்வால் மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், கன்னி மற்றும் தனுசு ஆகிய 5 ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களும் பணமழையும் பொழிய போகிறது .
மேஷம்: புதனின் இந்த மாற்றத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் அதிர்ஷ்ட காலம் பிறக்கிறது. நீண்ட நாட்களாக வராமல் இழுத்தடித்த நிலுவை தொகைகள் கைக்கு வந்து சேரும்.
மிதுனம்: புதனை தங்களது ராசிநாதனாக கொண்ட மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு பொற்காலமாக அமைய போகிறது. தொழிலில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும்.
சிம்மம்: மார்ச் 25-க்கு பிறகு சிம்ம ராசிக்காரர்களின் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அபரிமிதமான வளர்ச்சி ஏற்படும். பரம்பரை சொத்துக்கள் ரீதியாக இருந்து வந்த சிக்கல்கள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடிவடையும்.
கன்னி: வேலை தேடி அலைபவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பிய நல்ல வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. ஏற்கனவே வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம்.
தனுசு: புதன் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களின் குடும்பத்தில் இதுவரை இருந்த கஷ்டங்கள் விலகி மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் பெருகும். கணவன் - மனைவி இடையேயான காதல் மற்றும் புரிதல் மேம்படும்.