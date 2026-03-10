Astrology: மார்ச் 15ல் புதன் உதயம்.. ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!

ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, புதன் பகவான் கடந்த சில நாட்களாக கும்ப ராசியில் அஸ்தமன நிலையில் இருந்து வந்தார். வரும் மார்ச் 15ம் தேதி மீண்டும் அதே கும்ப ராசியில் புதன் பகவான் உதயமாகிறார். இதனால் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அபரிமிதமான அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது.
மிதுன ராசிக்காரர்கள் நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்டு வந்த புதிய தொழிலை வெற்றிகரமாக தொடங்குவார்கள். அலுவலகத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்குத் தங்களது தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்தச் சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
ஏற்கனவே செய்திருந்த பழைய முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். ஆன்மீகம் மற்றும் மதம் சார்ந்த விஷயங்களில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தினருடன் ஆன்மீகச் சுற்றுலா செல்வதற்கோ அல்லது தொழில் வளர்ச்சி தொடர்பாக வெளியூர் பயணங்கள் மேற்கொள்வதற்கோ அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
புதனின் இந்த உதயத்தால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த சில தினங்களாக தொழில் ரீதியாக இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் விலகும். நிலுவையில் இருந்த முக்கிய பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
தொழிலில் ஏற்படும் முன்னேற்றமும் லாபமும் உங்களது குடும்ப வாழ்க்கையிலும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.
கும்ப ராசியிலேயே புதன் உதயமாகவுள்ளதால், இந்த ராசிக்காரர்கள் சர்வதேச அளவில் தொழிலை விரிவுபடுத்தும் வாய்ப்பை பெறுவார்கள். வெளிநாட்டு முதலீடுகள் உங்களைத் தேடி வரும்.
உங்களின் பல வருட கடன் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் புதிய தொழில் கனவுகளை நீங்கள் நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள்.