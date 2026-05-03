English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!

புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!

புதன் பகவான் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள மேஷ ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் புத்தி கூர்மையும், வேகமும் இணைந்து செயல்படும் இந்த காலகட்டத்தில், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு குபேர யோகம் கிடைத்து அவர்களின் தலையெழுத்தே மாறப்போகிறது. 

 
1 /6

கடகம்: கடக ராசிக்கு 10ம் வீடான கர்ம ஸ்தானத்தில் புதன் சஞ்சரிப்பதால், உங்களின் நிர்வாக திறன் மேம்படும். வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்; தொழில் செய்வோருக்கு புதிய முதலீடுகள் மூலம் சிறப்பான லாபம் கிடைக்கும்.  

2 /6

கடகம்: சமூகத்தில் உங்களுக்கான அந்தஸ்து உயரும். புதனின் அனுகூலத்தை முழுமையாக பெறவும், அஸ்தமன தோஷத்தை குறைக்கவும் பச்சைப்பயறு தானம் செய்வது கூடுதல் நற்பலன்களைத் தரும்.  

3 /6

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்கு 9ம் வீடான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் புதன் அமர்வதால் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட கதவுகள் திறக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரும், வியாபாரத்தில் திடீர் லாபம் கிடைக்கும் மற்றும் நிலுவையில் இருந்த பூர்வீக சொத்துகள் உங்கள் கைகளுக்கு வந்து சேரும்.   

4 /6

சிம்மம்: வெளிநாடு செல்லும் ஆசை நிறைவேறும், உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். உங்களின் இந்த அதிர்ஷ்டத்தை மேலும் அதிகரிக்கப் புதன்கிழமைகளில் பசு மாடுகளுக்குப் பச்சைப்புல் கொடுப்பது சிறந்தது.  

5 /6

மகரம்: மகர ராசிக்கு 4ம் வீடான சுக ஸ்தானத்தில் புதன் சஞ்சரிப்பதால், இதுவரை இருந்த மன உளைச்சல்கள் நீங்கி முழுமையான மனநிம்மதி கிடைக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் முயற்சிகள் கைகூடும், நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த வேலைகள் இனிதே முடிவடையும்.  

6 /6

மகரம்: கலை மற்றும் படைப்பு துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு தகுந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் மேன்மையான பலன்களை தொடர்ந்து பெற புதன்கிழமைகளில் ஹயக்ரீவரை வழிபடுவது மிக சிறந்த பலனளிக்கும்.

Mercury transit Puthan Peyarchi Astrology Zodiac Signs Cancer

Next Gallery

தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்