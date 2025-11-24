English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்

2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்

Peyarchi Palangal 2026: 2026 ஆம் ஆண்டு பல பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இதனால் 2026 புத்தாண்டு சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். அந்த ராசிகள் எவை என்பதை பார்ப்போம்.

வரவிருக்கும் ஆண்டு பல நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். 2026 புத்தாண்டில், சில ராசிக்காரர்கள் கல்வி, தொழில், உறவுகள், நிதி மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் தனித்துவமான மாற்றங்களை அனுபவிக்கக்கூடும்.
புத்தாண்டு தொடங்க உள்ளது. இந்தப் புத்தாண்டின் தொடக்கமானது சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. வரும் ஆண்டு பல நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கமானது மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கும். 2026 ஆம் புத்தாண்டில், சில ராசிக்காரர்கள் கல்வி, தொழில், உறவுகள், நிதி மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் தனித்துவமான மாற்றங்களை அனுபவிக்கலாம். 2026 ஆம் ஆண்டில் எந்த ராசிக்காரர்கள் நன்மை பயக்கும் மற்றும் நேர்மறையாகக் கருதப்படுகிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.

2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ராசிபலன்: மேஷம் உட்பட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு தங்கள் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும்; இந்த ராசிக்காரர்கள் பதவி உயர்வு பெறலாம் அல்லது சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும்.

மேஷம்: வரவிருக்கும் 2026 ஆம் ஆண்டு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய சக்திகள் மற்றும் சாதனைகள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். சில தனிநபர்கள் தங்கள் படைப்பு பக்கத்தை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகளைக் காணலாம். பண விஷயங்களில் நீங்கள் ஒழுக்கத்தைப் பேண வேண்டும். மாணவர்கள் படிப்பு, தேர்வுகள் மற்றும் போட்டிகளுக்கு உத்வேகம் பெறுவார்கள். 

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டு கற்றல், தகவல் தொடர்பு மற்றும் வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தும் ஆண்டாகும். சில மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழில் வாய்ப்புகளை ஆராய தங்கள் படைப்பாற்றலைப் பயன்படுத்தலாம். வணிகர்கள் கூட்டாண்மை மற்றும் வணிக வெற்றியைப் பெற நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தலாம். ஒழுக்கமான சேமிப்பு மற்றும் கவனமாக முதலீடு செய்வதன் மூலம் நிதி நல்வாழ்வு மேம்படும். உடற்பயிற்சி மற்றும் நினைவாற்றல் நடைமுறைகள் ஆரோக்கியத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. ஆண்டின் இறுதிக்குள், சில மிதுன ராசிக்காரர்கள் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி, தொழில்முறை முன்னேற்றம் மற்றும் மேம்பட்ட ஆரோக்கியத்தை அனுபவிப்பார்கள்.

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டு நம்பிக்கை, தலைமைத்துவம் மற்றும் அங்கீகாரம் ஆகியவற்றால் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். புத்திசாலித்தனமான திட்டமிடல் மற்றும் படைப்பாற்றல் மூலம் தொழில் வெற்றி வரலாம். சிலருக்கு பதவி உயர்வுகள் அல்லது முக்கியமான பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உறவுகளுக்கு நேர்மை தேவைப்படும். வழக்கமான உடற்பயிற்சி, சீரான உணவு மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்ல ஆரோக்கியத்தைத் தரும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பு மற்றும் தேர்வுகளில் முன்னேற்றத்தை அனுபவிப்பார்கள். ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் சிறிய சவால்கள் எழக்கூடும்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு மாற்றங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். மூலோபாய நடவடிக்கைகளை எடுத்து திறம்பட தொடர்பு கொள்பவர்கள் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளைக் காணலாம். சிந்தனையுடன் கூடிய முதலீடுகள் நன்மைகளைத் தரும். கவனமாகத் திட்டமிட்டு சேமிக்கவும். உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு அவசியம். ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் சில சவால்கள் எழக்கூடும். உங்கள் நம்பிக்கையைப் பேணுங்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Puthandu Rasi Palan 2026 Astrology Rasipalan Zodiac Signs 2026 New Year

