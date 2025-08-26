மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. வரப்போகும் பெரிய விடுமுறை!

Quarterly Exam Holiday: பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலாண்டு தேர்வு அட்டவணை தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
TN Quarterly Exam Schedule 2025: 6ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஒரு நாளிலும் பிளஸ் 1 மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு இன்னொரு நாளிலும் தேர்வுகள் நடைபெற இருக்கிறது.
தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியாகி இருக்கிறது.
அதன்படி தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் 6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரை செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி தொடங்கி 26ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. 10 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இதே தேதிகளில் தொடங்கி காலாண்டு தேர்வு முடிவடையும்.
+1 மற்றும் +2 மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வுகள் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதியே தொடங்குகிறது. அவர்களுக்கு செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
இந்த காலாண்டு தேர்வுக்கு பின்னர் 11 நாட்கள் விடுமுறை வழங்கப்பட உள்ளது. செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 5ஆம் தேதி வரை 9 நாட்கள் விடுமுறை வழங்கப்பட உள்ளது.
இதில் செப்டம்பர் மாதம் மட்டும் எடுத்துக் கொண்டால் 4 நாட்கள் காலாண்டு விடுமுறை வருகிறது.
இதற்கிடையில், இரண்டு வார இறுதி விடுமுறை வர இருக்கிறது. பின்னர் அக்டோபர் மாதம் 5 நாட்கள் என மொத்தம் 11 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கிறது.