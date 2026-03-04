English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பட்டையை கிளப்பும் ‘தாய் கிழவி’.. 5 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?

Radhika Sarathkumar’s Thaai Kizhavi Movie Collection: ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் தாய் கிழவி என்ற படம் வெளியாகிய நிலையில், அப்படத்தின் மூன்று நாட்கள் வசூல் என்னவென்று இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /6

பிரபல நடிகை ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் தாய் கிழவி திரைப்படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.   

2 /6

கடந்த பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி இப்படம் வெளியாகி சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.   

3 /6

தாய் கிழவி படத்தி பஷன் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் தயாரித்துள்ளார். மேலும், ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது.   

4 /6

இப்படத்தில் ராதிகா சரத்குமாருடன் நடிகர் இளவரசு, அருள்தாஸ், சிங்கம்புலி, ஜார்ஜ் மரியன், பால சரவணன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர்.   

5 /6

கிராமிய சூழலை பின்னணியாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், தாய் கிழவி படம் வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது.   

6 /6

அதாவது தாய் கிழவி படம் வெளியாகி 5 நாட்கள் மட்டுமே ஆகும் நிலையில், இப்படம் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 25.30 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளது. மேலும், இப்படம் ரூ. 10 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.   

