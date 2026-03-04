பட்டையை கிளப்பும் ‘தாய் கிழவி’.. 5 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?

Radhika Sarathkumar’s Thaai Kizhavi Movie Collection: ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் தாய் கிழவி என்ற படம் வெளியாகிய நிலையில், அப்படத்தின் மூன்று நாட்கள் வசூல் என்னவென்று இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
பிரபல நடிகை ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் தாய் கிழவி திரைப்படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி இப்படம் வெளியாகி சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
தாய் கிழவி படத்தி பஷன் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் தயாரித்துள்ளார். மேலும், ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தில் ராதிகா சரத்குமாருடன் நடிகர் இளவரசு, அருள்தாஸ், சிங்கம்புலி, ஜார்ஜ் மரியன், பால சரவணன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர்.
கிராமிய சூழலை பின்னணியாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், தாய் கிழவி படம் வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது.
அதாவது தாய் கிழவி படம் வெளியாகி 5 நாட்கள் மட்டுமே ஆகும் நிலையில், இப்படம் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 25.30 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளது. மேலும், இப்படம் ரூ. 10 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.