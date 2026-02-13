அங்காரக யோகம்: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சிக்கல்! அரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

Angarak Yoga 2026: இம்மாத இறுதியில் செவ்வாய் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கையால் அங்காரக யோகம் உருவாகிறது. இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் பெரிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றனர்.
கும்ப ராசியில் ஏற்கனவே சுக்கிரன், புதன், சூரியன் மற்றும் ராகு ஆகிய கிரகங்கள் உள்ளன. இந்த நிலையில், செவ்வாய்யும் கும்ப ராசிக்குள் பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி நுழைய உள்ளார்.
இதனால் ராகு மற்றும் செவ்வாய் சேர்ந்து அங்காரக யோகத்தை உருவாக்குகின்றன. இந்த யோகம் மேஷம், விருச்சிகம் மற்றும் கும்ப ராசிக்கு ஆபத்தான காலத்தை தர இருக்கிறது.
மேஷம்: ராகு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து உருவாக்கும் அங்காரக யோகம், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமற்ற காலத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக தொழில் விஷயங்களில் எதிர்பாராத பாதிப்புகள் ஏற்பட கூடும்.
விருச்சிகம்: ராகு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கையால் உருவாகும் அங்காரக யோகம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு மோசமான காலத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நிதி பிரச்சனை ஏற்படக்கூடும். நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக திரும்பும் வாய்ப்புள்ளது. ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை ஏற்படலாம்.
கும்பம்: ராகு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கை அங்காரக யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான பலன்களை கொடுக்கும். நிதி மற்றும் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் சில மன கசப்புகள் ஏற்படலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா (Zee Media) இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)