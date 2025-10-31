2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: ராஜவாழ்க்கை வாழப்போகும் 5 ராசிகள்.... ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் நல்ல யோகம்

Rahu Ketu Peyarchi Palangal: 2026 ஆம் ஆண்டு ராகு மற்றும் கேதுவின் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. ராகு, கேது அருளால் 2026 புத்தாண்டு சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். அந்த ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
2026 New Year Rasi palan: இன்னும் 2 மாதங்களில் 2026 புத்தாண்டு பிறக்கவுளது. ராகு மற்றும் கேதுவின் தற்போதைய நிலை மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டு நடக்கவுள்ள ராகு பெயர்ச்சி மற்றும் கேது பெயர்ச்ச்யின் தாக்கத்தால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, ராகுவும் கேதுவும் நிழல் கிரகங்களாக கருதப்படுகிறார்கள். இரண்டு கிரகங்களும் ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. ராகு லட்சியம், புதுமை, மாயை மற்றும் ஆசைகளின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறார். மறுபுறம், கேது ஆன்மீகம், சுய சிந்தனை, துறவு, ஜோதிடம், யோகா மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார்.
2026 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ராகு கும்ப ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கும், கேது சிம்ம ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைவார்கள். ராகு மற்றும் கேதுவின் இந்த பெயர்ச்சி முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.
ராகு மற்றும் கேதுவின் தற்போதைய நிலை மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டு நடக்கவுள்ள ராகு பெயர்ச்சி மற்றும் கேது பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இந்த அமைப்புகளால் அதிக நம்மைகள் ஏற்படும். இவர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு பல வித வெற்றிகளை அள்ளித்தரும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும், தொழில் வாழ்க்கையும் அற்புதமாய் இருக்கும். ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு, கேது அருளால் 2026 அனுகூலமான பலன்களை அள்ளித்தரும். நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறும். உறவுகளில் பாசமும், புரிதலும் அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலை மேம்படும். பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகள் உண்டாகும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். கேது கடகத்தில் நுழைவது குடும்ப பிணைப்புகளை வலுப்படுத்தும். மேலும் ராகு உங்கள் கவர்ச்சியை அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்: ராகு பெயர்ச்சி மற்றும் கேது பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் மிதுன ராசியினருக்கு இந்த ஆண்டு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். பணி இடங்களில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, ராகு கேது பெயர்ச்சி குடும்ப வாழ்க்கையில் தெளிவையும் சமநிலையையும் கொண்டு வரும். சிக்கல்கள் தீரும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் உணர்ச்சி ரீதியான தொடர்பு அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். கேதுவின் ஆசியுடன், உங்கள் மனம் ஆன்மீகம் மற்றும் சுய புரிதலை நோக்கிச் சாய்ந்து, உறவுகளில் முதிர்ச்சியைக் காட்ட வழிவகுக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 அவர்களின் காதல் வாழ்க்கையிலும் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். பழைய மோதல்கள் மற்றும் தவறான புரிதல்கள் தீர்க்கப்படும். வாழ்க்கைத் துணையுடனான புரிதல் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். ராகு பெயர்ச்சி, கேது பெயர்ச்சி காரணத்தால் இந்த ஆண்டு வெற்றிகரமானதாக இருக்கும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: ராகு மற்றும் கேது பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். நீண்டகால காதல் திருமணமாக மலரக்கூடும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். வாழ்க்கைத் துணைவர்களிடையே புரிதலும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
செல்வம், செழிப்பு, செல்வாக்கு, அரசியல் வெற்றி ஆகியவற்றை அள்ளித்தரும் ராகு பகவானின் அருள் பெற "ஓம் நக த்வஜாய வித்மஹே பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ ராஹு : ப்ரசோதயாத்" என்ற ராகு காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் சொல்வது நல்லது.
ஞானம், ஆன்மீக நாட்டம், பேச்சுத்திறன் ஆகியவற்றை அருளும் கேது பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே சூலஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ: கேது ப்ரசோதயாத்" என்ற கேது காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.