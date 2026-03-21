2 நாளில் ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 5ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி

Rahu Ketu Peyarchi On March 23rd: மார்ச் 23ஆம் தேதி ராகு கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.
Rahu Ketu Peyarchi On March 23rd: ராகு மற்றும் கேது ஒரே நாளில் மார்ச் 23ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகின்றனர். இதனால், மேஷம், கடகம், சிம்மம், தனுசு, மகரம் ஆகிய ராசிகள் அதிர்ஷ்டத்தை பெறும்
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், மார்ச் 23ஆம் தேதி ராகு கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது. ராகு ராகு பகவான் தனது சொந்த நட்சத்திரமான சதயம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். மேலும், கேது மகம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு, கேது பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும்
மகரம் - ராகு கேது பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். உங்கள தொழில், வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். செல்வம் அதிகரிக்கும். செலவுகள் குறையக் கூடும். உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் அதிக இருப்பு இருக்கும். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் வந்தடையும்.
தனுசு - ராகு கேது பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுககு எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள். உங்கள் தொழிலில் கணிசமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். புதிய தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மன அமைதி இருக்கும். உறவினர்கள் வீட்டில் வருவார்கள்.
சிம்மம் - ராகு கேது பெயர்ச்சியால் நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிக லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். உங்களுக்கு முக்கிய பொறுப்புகளை வழங்கப்படலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
கடகம் - ராகு கேது பெயர்ச்சியால் தொழில் ரீதியாக நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்து விவகாரங்களில் உங்களுக்கு சாதமாக தீர்ப்புகள் இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள்.
மேஷம் - ராகு கேது பெயர்ச்சியால் உங்கள் பணியில் முன்னேற்றம் இருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புளள்து. உங்களுக்கு தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வீடு, நகை, வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
