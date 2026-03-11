English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ராகு - கேது உருவாக்கும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் சேரும்

Rahu - Ketu Peyarchi: ராகு மற்றும் கேது சேர்ந்து உருவாக்கும் கால சர்ப்ப யோகம் குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தர இருக்கிறது. 

 
Rahu - Ketu Peyarchi Palangal: ஜோதிடத்தின்படி, ராகு - கேதி என்பது முக்கிய கிரகங்கள் ஆகும். இந்த இரு கிரகங்களும் மார்ச் மாதத்தில் ஒரு ஒரு ராசியில் பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார்கள். அதாவது ராகு கும்ப ராசியிலும், கேது சிம்ம ராசியிலும் பெயர்ச்சி அடைகின்றன.   

இந்த காலகட்டத்தில் மற்ற கிரகங்கள் ராகு - கேதி அச்சிற்குள் வரும்போது கால சர்ப்ப யோகம் உருவாகுகிறது. இந்த யோகமானது சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது.   

துலாம் (Libra): கால சர்ப்ப யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடையும். தொழில் வெளிநாடு தொடர்புடைய வணிகம் கையெழுத்தாகும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். மேலும், நிதி ரீதியான பலன்கள் அதிகம் இருக்கும்.   

தனுசு (Sagittarius): ராகு - கேதுவால் உருவாகும் கால சர்ப்ப யோகம் தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நினைத்த இலக்கை அடைய முடியும். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். தன்னபிக்கை அதிகரிக்கும். புது சொத்து வாங்கும் யோகம் உள்ளது. குறிப்பாக வீடு வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.   

மீனம் (Pisces): கால சர்ப்ப யோகத்தால் மீன ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றிகளை குவிக்க முடியும். கல்வி துறையில் இருப்பவர்களால் சாதிக்க முடியும். வெளீநாட்டிற்கு சென்று வேலைபார்க்கும் யோகம் உண்டாகும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல இடத்தில் வரன் அமையும்.    

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

