ராகு - கேது பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! புது சொத்து வாங்கலாம்

Rahu Ketu Natchathira Peyarchi: ராகு மற்றும் கேது தனது நட்சத்திரத்தை மாற்ற இருப்பதால், குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் பலன் பெற இருக்கின்றனர்.
Rahu Ketu Peyarchi Palangal: ஜோதிடத்தில் ராகு மற்றும் கேது கிரகங்கள் நிழல் கிரகமாக அறியப்படுகின்றன. இந்த இரு கிரகங்களும் பெரும்பாலும் எதிர்மறையான பலன்களை கொடுத்தாலும், சில நேரங்களில் நேர்மறையான பலன்களையும் தருகின்றன.
Rahu Ketu Nakshatra Transit: வரும் மார்ச் 29ஆம் தேதி கேது மக நட்சத்திரத்திலும் ராகு சதய நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திலும் சஞ்சரிக்க உள்ளனர். இது குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது.
மேஷம் (Aries): ராகு மற்றும் கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கின்றன. இந்த காலகட்டத்தில் பண ஆதாயம் உண்டாகும். சொலவுகள் குறைந்து சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம் (Gemini): ராகு மற்றும் கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. கடன் பிரச்சனை இருந்தால் தீரும். பண வரவு அதிகரிக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகள் இருந்தால் அது உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். வாழ்க்கை துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் சரியாகும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): ராகு மற்றும் கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் தர இருக்கிறது. தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். அதேசமயம் புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். புதிய முதலீடுகள் லாபம் தரும்.
மீனம் (Pisces): ராகு மற்றும் கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. கடன் கஷ்டங்கள் இருந்தால் சரியாகும். செலவுகள் குறையும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் உருவாகும்.மேலும், புது சொத்தும் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.