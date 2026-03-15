  • ராகு பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது

ராகு பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது

Rahu Peyarchi 2026:  ராகு பகவான் சதய நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சதய நட்சத்திரத்தின்  முதல் கட்டத்தில் ராகுவின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. 

Rahu Peyarchi 2026: ராகுவின் பெயர்ச்சி மிதுனம், கும்பம் உள்ளிட்ட 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். செல்வம், புகழ் அனைத்தும் உங்களுக்கு வந்தடையும்.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், கிரகங்களின் முக்கியமாக கருதப்படும் ராகு பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார்.

ராகு பகவான் சதய நட்சத்திரத்திற்கு மே 31ம் தேதி அதிகாலை 2.28 மணிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சதயம் நட்சத்திரத்தின் முதல் கட்டத்தில் ராகு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், நான்கு ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

கன்னி -  ராகுவின் பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். பல வழிகளில் இருந்து அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு  இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

மகரம் - ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி பல வழிகளில்  உங்களுக்கு பலன்களை கொடுக்கும்.  மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வருமானம் உயரக் கூடும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.  மேலும், வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.  

கும்பம் - ராகுவின் பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வந்தடையும். வருமானமும் உயரக் கூடும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மே மாதத்திற்கு பிறகு அரசு வேலை  கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது

மிதுனம் - ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி உங்களுக்கு பல வழிகளில் நன்மைகளை கொடுக்கும். வீடு, சொத்து,  வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். தொழில் நண்பர்கள்,  உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் காதலுக்கு பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)  

