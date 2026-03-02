English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு செல்லும் ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 100% நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க

Rahu Peyarchi 2026 Effect On Zodiac Sign: சதய நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் ராகு பெயர்ச்சி செய்வது நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நன்மைகளைத் தரும். இந்த ராசிக்காரர்களின் வருமானத்தில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மற்றும் இந்த ராசிகளின் மகிழ்ச்சி பல மடங்கு அதிகரிக்கும். அவை எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஜோதிடத்தின்படி, நிழல் கிரகமான ராகு திடீர் புகழையும் செல்வத்தையும் தருகிறது. ராகுவின் ராசி மாற்றம் அல்லது நட்சத்திர மாற்றம் 12 ராசிகளிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ராகு ஞாயிற்றுக்கிழமை, மே 31, 2026 அதிகாலை 2:28 மணிக்கு சதய நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் நுழைகிறார். நிழல் கிரகத்தின் இந்த நிலை மாற்றம் நான்கு ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும். எந்த ராசிக்காரர்கள் நன்மை பயக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ராகுவின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான காலங்களைக் கொண்டுவரும். திடீரென்று நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கக்கூடும். செலவுகள் குறையும், உடல்நலம் மேம்படும். வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம். வணிகத்தில் முதலீடுகள் கணிசமான நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். வெளிநாட்டுப் பயணத் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி சாத்தியமாகும்.  

கன்னி ராசிக்கு, சதய நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் ராகு பெயர்ச்சி அடைவது நன்மைகளைத் தரும். வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்கும், நிதி நல்வாழ்வு மேம்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே உள்ள துன்பங்கள் தீரும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிவடையும், மன அழுத்தங்கள் நீங்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

மகர ராசிகளில் ராகு பெயர்ச்சி அடைவது நல்ல பலன்களைத் தரும். வாழ்க்கையில் நேர்மறைத் தன்மை வரக்கூடும். வருமானம் அதிகரிக்கும், இதனால் கடன்களை அடைக்க முடியும். நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகளும் திறக்கும். முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, சதய நட்சத்திரத்தின் முதல் இடத்தில் ராகுவின் பெயர்ச்சி சாதகமான பலனைத் தரும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம். பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். கூட்டாக தொழில் செய்வது லாபத்தைத் தரும். தனிநபர்கள் படிப்பு மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு  ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

