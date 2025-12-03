திருமணத்திற்கு பின்..சமந்தாவிற்கு ராஜ் நிடிமொரு கொடுத்த பரிசு! என்ன தெரியுமா?

Raj Nidimoru Wedding Gift To Samantha : பிரபல நடிகை சமந்தாவிற்கு, சமீபத்தில் இரண்டாவது திருமணம் நடந்தது. இவருக்கு, திருமணம் முடிந்த பின்பு கணவர் ராஜ் நிட்மொரு ஒரு பரிசை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. அது என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Raj Nidimoru Wedding Gift To Samantha : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார் சமந்தா. இவருக்கு, பிரபல இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான ராஜ் நிடிமொருவிற்கும் சமீபத்தில் கோவையில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் திருமணம் நடந்தது. திருமணம் முடிந்த பிறகு, தன் மனைவி சமந்தாவிற்கு ராஜ் நிடிமொரு கொடுத்த பரிசு கொடுத்ததாக தகவல் ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழில், மாஸ்கோவின் காவிரி, பானா காத்தாடி உள்ளிட்ட படங்களில் தனது அறிமுக காலங்களில் நடித்தவர் சமந்தா. இவருக்கு தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழி படங்கள் ஏற்றம் கொடுக்க பின்னர் டாப் நடிகையாக உயர்ந்தார்.
நாக சைதன்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்த சமந்தா, சில ஆண்டு இல்வாழ்க்கைக்கு பிறகு அவரை விட்டு பிரிந்தார். இப்போது நாக சைதன்யாவிற்கு சோபிதாவுடன் திருமணம் ஆகி விட்டது. சமந்தாவும் இப்போது புது வாழ்க்கையை தொடங்கி இருக்கிறார்.
சமந்தாவும், இயக்குநர் மற்றும் தயாரிப்பாளரான ராஜ் நிடிமொருவும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சந்தித்து கொண்டனர். ஆரம்பத்தில் நட்பாக இருந்தது, பின்னர் காதலாக மாறியது. இருவரும் அவ்வப்போது வெளியூர்களுக்கு வெக்கேஷன் செல்லும் புகைப்படங்களும் வெளியாகி வந்தது.
சமந்தா, ராஜ் நிடிமொருவை கோவையில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் உள்ள கோவிலில் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களின் திருமணம் குறித்துதான் இணையம் முழுவதும் ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர்.
திருமணம் முடிந்த பிறகு, ராஜ் நிடிமொரு சமந்தாவிற்கு ஒரு பெரிய பரிசை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த பரிசை பார்த்து விட்டு, சமந்தா அசந்து விட்டாராம். அது என்ன பரிசு தெரியுமா?
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஜூப்லி ஹில்ஸ் பகுதியில், ஒரு அழகான மற்றும் வசதியான வீட்டை வாங்கி ராஜ் நிடிமொரு சமந்தாவிற்கு பரிசாக கொடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவரே, அந்த வீட்டின் சாவியை சமந்தாவின் கையில் கொடுத்ததாகவும், இதனால் சமந்தா மகிழ்ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
ராஜ் நிடிமொரு, சமந்தாவிற்கு பரிசு கொடுத்தது குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ராஜ் நிடிமொரு, ஏற்கனவே ஷாமிலி என்பவரை திருமணம் செய்து, 8 ஆண்டு வாழ்க்கைக்கு பிறகு அவரை விட்டு பிரிந்ததாக கூறப்படுகிறது.