English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?

ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?

ரஜினி தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். அதனை தொடர்ந்து சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார். இதற்கான அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியானது.

 
1 /7

ரஜினியின் அடுத்த படத்தை சிபி சக்கரவரத்தி இயக்க உள்ளார். முதலில் சுந்தர் சி இயக்க இருந்த நிலையில், அவர் விலகியதை அடுத்து சிபி சக்கரவர்த்தி இணைந்துள்ளார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.  

2 /7

இந்த படத்தில் கதாநாயகிகள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ரஜினிகாந்தின் 173வது படத்தில் பூஜா ஹெக்டே மற்றும் பிரியங்கா மோகன் என இரண்டு நடிகைகள் நடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.  

3 /7

இந்த நடிகைகள் தேர்வு முழுக்க முழுக்க இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தியின் விருப்பம் என்றே  கூறப்படுகிறது. பொதுவாக நடிகர்கள் தேர்வில் ரஜினி தலையிட மாட்டார். எனவே இவர்கள் இருவரும் நடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

4 /7

பூஜா ஹெக்டே மற்றும் பிரியங்கா மோகன் படத்தில் இருந்தாலும், இவர்கள் ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடிக்க மாட்டார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. பிரியங்கா மோகனுக்கு படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரம் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.  

5 /7

ரஜினிக்கு ஜோடியாக ஒரு மூத்த நடிகை நடிக்கக்கூடும் என்றும், அப்படி நடந்தால் படத்தில் மொத்தம் மூன்று கதாநாயகிகள் இருப்பார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

6 /7

ரஜினி தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதன் படப்பிடிப்பு மார்ச் மாதத்திற்குள் முடிவடையும். அதைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் மாதம் 'தலைவர் 173' படப்பிடிப்பு தொடங்கும்.  

7 /7

இந்தப் படம் அடுத்த ஆண்டு (2027) ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

rajinikanth Cibi Chakaravarthi priyanka mohan Pooja Hedge Thalaivar 173

Next Gallery

குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு