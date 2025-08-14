Coolie OTT : கூலி திரைப்படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் தெரியுமா?

Coolie Movie OTT : கூலி திரைப்படம் ரிலீஸாகியிருக்கும் நிலையில், அப்படத்தின் ஓடிடி ரைட்ஸ் பெற்ற நிறுவனம் குறித்த தகவலும் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ!
Coolie Movie OTT : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் படம், கூலி. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்கும் இந்த படம், ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளிவந்துள்ளது. இந்த படத்தின் ஓடிடி உரிமம் குறித்த தகவலும் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியுள்ள கூலி திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. ரஜினிகாந்த் இதில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் குறித்த பல்வேறு தகவல்களையும், படத்தின் ஓடிடி உரிமம் குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.
70 வயதை கடந்த போதிலும், ரஜினிகாந்த் கூலி படத்தில் கிங் போல கம்பீரமாக நடித்திருப்பதாக ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். இந்த படத்தில் அவரது பெயர், தேவா.
ரஜினி, லோகேஷ் கனக்ராஜ் மற்றும் அனிருத்தின் கூட்டணியானது வெற்றிக்கூட்டணியாக பார்க்கப்படுகிறது. அனிருத்தின் இசையில் பாடல்களும் பெரு வெற்றி பெற்றுள்ளன.
கூலி படத்தின் மீது அதிகபட்ச எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களுக்கு எழுந்துள்ள நிலையில், படம் நன்றாக இருபப்தாக இதுவரை படம் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்து இருக்கின்றனர். இதில் நாகார்ஜுனா, உப்பேந்திரா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
ரசிகர்கள் பலரும், படத்தின் முதல் பாதி ஓகே ரகம் என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில் இன்னொரு தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.
கூலி படத்தின் ஓடிடி உரிமம் குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை பெற்ற டிஜிட்டல் தளம் எது தெரியுமா?
ரஜினியின் பல படங்களை ஸ்ட்ரீம் செய்து வரும் அமேசான் ப்ரைம் தளம்தான், கூலி படத்தின் உரிமையையும் பெற்றுள்ளது. படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் இனிதான் வெளிவரும்.