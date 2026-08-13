Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /தர்மன் திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட்! அஸ்வத் மாரிமுத்துவின் செம சம்பவம்..

தர்மன் திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட்! அஸ்வத் மாரிமுத்துவின் செம சம்பவம்..

Written ByYuvashree
Published: Aug 13, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:38 AM IST

Dharman Movie Update : தர்மன் திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. அந்த அப்டேட் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Dharman Movie Update : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் திரைப்படம், தர்மன். இந்த படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கி வருகிறார். சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் குறித்து தற்போது ஒரு அப்டேட் வெளியாகி இருக்கிறது. 

Dharman1/5

தர்மன்

தர்மன்: தி டெட்லி டாக்டர் எனும் திரைப்படம் தற்போது ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தின் டைட்டில் மற்றும் போஸ்டர் வெளியீட்டு விழா ஜூன் மாதம் நடைப்பெற்றது. இதில் படத்தின் தயாரிப்பாளர் கமல்ஹாசன், ஹீரோ ரஜினிகாந்த், இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

 

Rajini2/5

ரஜினி

தர்மன் திரைப்படத்தின் அப்டேட் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இதில், முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிந்து, இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு ஆரம்பித்திருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

 

Kamal3/5

கமல்

ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்க, கமல் படத்தை தயாரிக்க சூப்பர் காம்பினேஷனில் இந்த திரைப்படம் உருவாகி வருவது குறித்து இணையத்தில் பலரும் பேசி வருகின்றனர். மடமடவென அப்டேட் கொடுத்ததற்கு நன்றி என்றும் ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

 

Shooting4/5

படப்பிடிப்பு

தர்மன் திரைப்படம், அடுத்த வருடம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படத்தை முடித்த பின்பு ரஜினிகாந்த்-கமல் நடிக்க, நெல்சன் இயக்கும் படம் உருவாக இருக்கிறது.

Next Film5/5

அடுத்த படம்

அஸ்வத் மாரிமுத்து, ரஜினியின் திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்த பிறகு, சிம்புவின் 51வது படத்தை இயக்குகிறார். இதற்காகவும் ரசிகர்கள் பெரிதாய் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

TAGS:
Dharman
rajinikanth

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : வெற்றி முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு; கர்நாடகாவில் பந்த்
2
3
4
5