ஜெயிலர் 2 படத்திலிருந்து விலகிய ஷாருக்கான்..அவருக்கு பதில் நடிப்பது யார் தெரியுமா?

Jailer 2 Pawan Kalyan : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குகிறார். இப்படத்தின் முக்கிய அப்டேட் ஒன்று தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Jailer 2 Pawan Kalyan : தமிழ் மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் படமாக இருக்கிறது ஜெயிலர் 2. ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்து வரும் இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குகிறார். இதில், ரம்யா கிருஷ்ணன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்தில் இப்போது கேமியோ தோற்றத்தில் நடிக்க புதிதாக ஒரு நடிகர் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருக்கும் ரஜினிகாந்த், 70களை கடந்தும் இன்னும் உச்ச நடிகராக இருக்கிறார். இவர் கடந்த ஆண்டு நடித்திருந்த கூலி திரைப்படம் இவருக்காகவே தியேட்டர்களில் ஓடியது. அந்த வரிசையில் அடுத்ததாக, ஜெயிலர் 2 படமும் வெளியாக இருக்கிறது.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வருகிறார். 2023ல் வெளியான ஜெயிலர் படம், நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், அதன் இரண்டாம் பாகத்திற்கும் பெரிய ஹைப் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த படத்தில் பல நட்சத்திரங்கள் கேமியோ ரோலில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே, 2023ல் வெளியான ஜெயிலர் படத்தில் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்டோர் கேமியோ ரோல்களில் நடித்திருந்தனர். தமன்னா கூட ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடியிருந்தார். இவர்கள் அனைவருக்கும் ரசிகர்கள் நல்ல வரவேற்பை அளித்ததை ஒட்டி, இப்போது ஜெயிலர் 2 படத்திலும் அவர்கள் அதே கேமியோ ரோலில் தொடர்வதாக கூறப்படுகிறது.
ஜெயிலர் 2 படத்தில் ஷாருக்கானை நடிக்க வைக்க பேச்சு வார்த்தை நடந்ததாம். ஷாருக்கான், பாலிவுட் நடிகராக இருந்தாலும் அவருக்கு ரஜினிகாந்த் மீது தனி பிரியம் உண்டு. இதன் காரணமாகவே ரா 1 மற்றும் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் உள்ளிட்ட படங்களில் அவருக்கு கௌரவம் செய்யும் வகையில் பாடல்கள் மற்றும் காட்சிகளை வைத்திருப்பார்.
ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க சொல்லி ஷாருக்கானை கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் யோசித்த அவர், பின்பு தானும் பெரிய ஹீரோ என்பதால், பிற பெரிய ஹீரோக்களின் திரைப்படங்களில் கேமியோவில் நடிப்பதில்லை என்று கூறிவிட்டதாக தகவல் வெளியானது. இப்போது அவர் நடிக்க இருந்த கதாப்பாத்திரத்தில் வேறு ஒரு நடிகர் நடிக்கிறாராம்.
ஷாருக்கான் நடிக்க இருந்த கேரக்டரில், தெலுங்கு நடிகர் பவன் கல்யாண் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆந்திராவின் துணை முதலைச்சரான இவர் இன்னும் சினிமாவில் நடித்து வருகிறார். இவருக்கும் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய ரசிகர்கள் உண்டு.
ஷாருக்கான், ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினிக்கு நண்பராக நடிக்க இருந்தார். இப்போது அதே கேரக்டரில் பவன் கல்யாண் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பவன் கல்யாண் ஜெயிலர் 2வில் நடிப்பது குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், இவரது கேரக்டர் சர்ப்ரைஸாக வைத்திருக்கப்படலாம் என்றும் ஒரு புறம் பேசி வருகின்றனர் ரசிகர்கள்.