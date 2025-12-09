படையப்பா படத்தில் வில்லியாக நடிக்க இருந்தவர்..ரம்யா கிருஷ்ணன் இல்லை! யார் தெரியுமா?

Padayappa Neelambari First Choice : ரஜினிகாந்தின் ஹிட் படங்களுள் ஒன்று, படையப்பா. இப்படம், சில நாட்களில் ரீ-ரிலீஸ் ஆக இருக்கிறது. இந்த படத்தில், நீலாம்பரியாக இருந்தவர் யார் தெரியுமா? ரம்யா கிருஷ்ணன் கிடையாது.
Padayappa Neelambari First Choice : கே.எஸ்.ரவிகுமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருந்த படம், படையப்பா. இது, 26 வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான ஹிட் படம் ஆகும். இதில், ரஜினிகாந்திற்கு ஜோடியாக சௌந்தர்யா நடித்திருப்பார். வில்லியாக நீலாம்பரி என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன் நடித்திருப்பார். இதில், முதலில் நடிக்க தேர்வான நடிகை யார் என்பது குறித்து ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் பேசியிருக்கிறார்.
ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த படங்களுள் ஒன்று, படையப்பா. கே.எஸ்.ரவிகுமார் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் ரஜினிக்கு தந்தையாக சிவாஜி கணேசன் நடித்திருப்பார். கூடவே, ராதா ரவி,ம் நாசர், அப்பாஸ், சௌந்தர்யா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருப்பர்.
26 வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான படையப்பா படம், தியேட்டர்களில் பல நாட்கள் ஓடியது. இது போன்ற ஒரு படத்தை, ரஜினிகாந்தால் கூட ரீ-கிரியேட் செய்ய முடியவில்லை.
படையப்பா திரைப்படம், ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தற்போது ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட இருக்கிறது. இதையடுத்து, ரஜினிகாந்த் இப்படத்தின் பயணம் குறித்து பல தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
படையப்பா படத்தில் இருந்த பவர்ஃபுல் வில்லி கதாப்பாத்திரம், ‘நீலாம்பரி’. ஹீரோவுக்கு நிகரான, மாஸ் விஷயங்களை வைத்து நீலாம்பரியின் கேரக்டர் எழுதப்பட்டிருந்தது. இதில், ரம்யா கிருஷ்ணன் நடித்திருந்தார். இந்த கேரக்டருக்கு பிறகு, அவருக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகள் அனைத்தும் பலமான கதாப்பாத்திரங்களை கொண்டதாக இருந்தது.
படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க முதலில் தேர்வான நடிகை யார் தெரியுமா? ரம்யா கிருஷ்ணன் இல்லை. அந்த குறிப்பிட்ட நடிகையை வில்லியாக நடிக்க வைக்க ரஜினிகாந்தும் படக்குழுவும் ரொம்பவே முயற்சி எடுத்தார்கள். ஆனால், அது நடக்கவில்லை.
படையப்பா படத்தில் முதலில் நீலாம்பரி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க தேரவானவர், ஐஸ்வர்யா ராய்தான். இது குறித்து சமீபத்திய நேர்காணலில் பேசியிருக்கும் ரஜினிகாந்த், அவரால் நடிக்க முடியாதது ஏன் என்பது குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.
“பொன்னியின் செல்வன் நாவலில் வரும் நந்தினி கதாப்பாத்திரத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு நீலாம்பரி கதாப்பாத்திரத்தை முழு படமாக உருவாக்க நினைத்து எடுக்கப்பட்ட படம்தான், படையப்பா. நீலாம்பரி கதாப்பாத்திரத்தில் முதலில் ஐஸ்வர்யா ராய்தான் நினைவிற்கு வந்தார். நிறைய முயற்சி செய்தும், அவருக்கு இதில் நடிக்க ஆர்வம் இல்லை. பின்பு ரம்யா கிருஷ்ணன் படத்திற்குள் வந்தார்” என்று ரஜினிகாந்த சமீபத்திய வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார்.