ராமனாக ரன்பீர் கபூர், சீதையாக சாய் பல்லவி: வெளியானது 'ராமாயணம்' படத்தின் டீசர்!

Ramayana Teaser : நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் 'ராமாயணம்' (Ramayana) திரைப்படத்தின் டீசர் தற்போது பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் தற்போது இந்த திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு இணையத்தில் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ராமாயணம்’ திரைப்படம் 2 பாகங்களாக உருவாகியுள்ளது. இதில் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும் (Ranbir Kapoor as RAMA), சாய் பல்லவி சீதையாகவும் (Sai Pallavi As Sita), யாஷ் ராவணனாகவும் (Yash As Raavana) நடித்துள்ளனர்.
ஆங்கிலம், இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு உட்பட பல்வேறு மொழிகளில் உருவாகும் ராமாயணம் திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் 2026 ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டும், இரண்டாவது பாகம் 2027 ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பாண்டிகைக்கும் வெளியாக இருக்கிறது.
இதனிடையே கடந்த 26 ஆம் தேதி அன்று அதாவது ராம நவமிபண்டிகையை முன்னிட்டு ராமாயணம் படத்தின் தயாரிப்பாளர் நமித் மல்ஹோத்ரா, இந்த திரைப்படத்தின் முதல் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ எப்போது வெளியாகும் என்பதை உறுதிப்படுத்தி இருந்தார்.
இந்தியத் திரையுலகிலேயே மிக அதிக பட்ஜெட்டில், பிரம்மாண்ட செட்கள் அதனுடன் DNEG நிறுவனத்தின் உயர்தர VFX மற்றும் IMAX தொழில்நுட்பத்துடன் இந்த காவியத் திரைப்படம் தயாராகி வருவதாக திரைத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளது.
இரண்டு பாகங்களாக உருவாகும் இந்தப் படத்தில், ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் தவிர, காஜல் அகர்வால், சன்னி தியோல், என பலர் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்திற்கு பிரபல ஹாலிவுட் இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் ஸிம்மர் மற்றும் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இருவரும் சேர்ந்து இப்படத்துக்கு இசையமைப்பதை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் 'ராமாயணம்' (Ramayana) திரைப்படத்தின் டீசர் தற்போது பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. மேலும் கூடிய விரைவில் படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீடு போன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.