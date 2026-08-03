/ரூ.2000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதியான நடிகை! கனவு நாயகி டூ தொழிலபதிபர் - யார் தெரியுமா?

Actress Rambha : 2000 கோடிக்கு சொத்துக்கு இப்போது அதிபதியாக இருக்கும் நடிகை ரம்பா பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்
Actress Rambha : தமிழ்நாட்டில் கனவுக்கன்னியாக வலம் வந்த நடிகை ரம்பா, 2000 கோடிக்கு அதிபதி மட்டுமல்ல, சொந்தமாக நிறுவனம் ஒன்றும் நடத்தி வருகிறது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
ரம்பா பற்றிய அறியாதவர்களே இருக்கமாட்டார்கள் என்று சொல்லுமளவுக்கு தமிழ் சினிமாவில் கொடிக்கட்டி பறந்தவர். ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவைச் சேர்ந்த ரம்பாவுக்கு, இந்த பெயர்உண்மையான பெயரும் அல்ல.
குடும்பத்தினர் அவருக்கு வைத்த பெயர் விஜயலட்சுமி, பின்னர் அம்ரிதா என பெயர் வைக்கப்பட்ட அவர், சினிமாவுக்காக ரம்பா என்ற பெயர் வைத்துக் கொண்டார். இந்த பெயரே அவருக்கு அடையாளமாகவும் ஆனது.
ஆந்திரா பூர்வீகமாக இருந்தாலும், மலையாளத்தில் தான் ரம்பாவின் முதல் படம் வெளியானது. 1992 ஆம் ஆண்டு வினீத்துடன் இணைந்து நடித்த சர்கம் திரைப்படமே ரம்பாவின் முதல் திரைப்படம். அதன்பிறகு தெலுங்கில் ஆ ஒக்கடு அடக்கு படத்திலும் நடித்தார். ரம்பா முதன்முதலாக சினிமாவில் நடிக்கும்போது அவருடைய வயது என்ன தெரியுமா? 15 தான்.
இவருடைய கியூட்டான நடிப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெறவே அடுத்தடுத்து பட வாய்ப்புகளும் குவியத் தொடங்கின. தமிழில் உழவன் படம் மூலம் அறிமுகமானார். அதன்பிறகு அப்போது ஸ்டார் நடிகர்களாக இருந்தவர்களுடன் ஜோடி போட்டு, தமிழில் கனவுக் கன்னியாக உயர்ந்தார்.
உள்ளத்தை அள்ளித்தா, சுந்தர புருஷன், செங்கோட்டை, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துடன் அருணாச்சலம், காதலா காதலா உள்ளிட்ட வெற்றி படங்களில் நடித்து முன்னணி கதாநாயகியாக உயர்ந்தார். 90களில் உச்ச நடிகையாக வலம் வந்த ரம்பா, 2010 ஆம் ஆண்டு கடைசியக பெண் சிங்கம் படத்தில் நடித்தார்.
அதன்பிறகு கனடா தொழிலபதிபரை திருமணம் செய்து கொண்டு அங்கு செட்டிலாகிவிட்டார். கனவுக் கன்னியாக இருந்த ரம்பா அப்போது முதல் குடும்பத்தில் கவனம் செலுத்த தொடங்கிவிட்டார். அதேநேரத்தில் கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் மானாட மயிலாட, விஜய் டிவியில் ஜோடி நம்பர் 1 ரியாலிட்டி ஷோக்களில் நடுவராக பங்கேற்றார்.
மீண்டும் சினிமாவில் என்ட்ரியாக இருக்கும் ரம்பா, கதைகளை கேட்டு வருகிறார். நல்ல கதையுள்ள படத்துடன் மீண்டும் கோலிவுட்டுக்கு ரீ என்ட்ரியாக இருக்கும் அவரைப் பற்றி தயாரிப்பாளர் தாணு அண்மையில் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை தெரிவித்தார். அது என்னவென்றால், ரம்பாவின் கணவர் மிகப்பெரிய தொழிலபதிபர் என்றும், அவருடைய சொத்துமதிப்பு 2000 கோடிக்கும் அதிகம் என்றும் கூறினார்.
அப்போது தான் ரம்பா குடும்பத்தின் இன்னொரு பிஸ்னஸ் முகம் தமிழ் சினிமா உலகத்துக்கு வெளிப்படையாக தெரிந்து வாயடைத்துபோனார்கள். தானு பேசும்போது "2000 கோடி ரூபாய் சொத்துக்கு அதிபதி ரம்பா. அவரின் கணவர் பெரிய பிசினஸ்மேன். 2000 கோடி ரூபாய் சொத்துக்கு அதிபதி. சில நாட்கள் முன் ரம்பாவின் கணவர் என்னிடம் வந்து, ரம்பாவுக்கு மீண்டும் சினிமா வாய்ப்பு தர வேண்டும் என கேட்டார். அதற்காக படம் எடுக்க வேண்டாம். நல்ல கம்பெனி பார்த்து நானே சொல்கிறேன்" என்று கூறி இருக்கிறேன் என தாணு தெரிவித்தார்.
ரம்பா குடும்பத்துக்கு சொந்தமான நிறுவனங்கள் சில சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டே செயல்பட்டு வருவதும், ரம்பா ஒரு நிறுவனத்தின் உரிமையாளராகவும் இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.