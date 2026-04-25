டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் துரந்தர் திரைப்படம்! எப்போது, எந்த சேனலில் பார்ப்பது?

Dhurandhar TV Premiere Date Time : ரன்வீர் சிங் நடிப்பில், சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியான படம், துரந்தர். இந்த திரைப்படம் இப்போது டிவியில் ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Dhurandhar TV Premiere Date Time : உலகளவில் பெரிய வெற்றி பெற்ற படமாக இருக்கிறது, துரந்தர். இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகமும், சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிலையில், துரந்தர் முதல் பாகம் டிவியில் ஒளிபரப்பாக இருப்பதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அந்த படத்தை, எந்த சேனலில், எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
2025ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, பெரிய வெற்றியை பெற்ற இந்திய படங்களில் ஒன்று, துரந்தர். ஆதித்யா தார் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாகவும், அவருக்கு ஜோடியாக சாரா அர்ஜுனும் நடித்திருந்தனர்.
துரந்தர் திரைப்படம், இந்திய திரைப்படங்களுக்கு புது ட்ரெண்ட் செட்டராக உருவெடுத்தது. இந்த படத்தில் அக்ஷய் கண்ணா, மாதவன், அர்ஜுன் ராம்பால் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். துரந்தர் 1 திரைப்படம் 2025 டிசம்பரில் வெளியானதை அடுத்து, துரந்தர் படத்தின் 2ஆம் பாகம் இந்த ஆண்டில் வெளியானது.
துரந்தர் திரைப்படம், உலகளவில் மொத்தம் ரூ.1,300 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருந்தது. இதையடுத்து இந்தியாவிலும் ரூ.800 கோடி வசூலை தாண்டியது. ஒரு மாதத்திற்கும் மேல் திரையரங்குகளில் ஓடி, நல்ல வெற்றியை இந்த படம் பெற்றது. இதைத்தொடர்ந்து வெளியான துரந்தர் 2 தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படம் இமாலைய சாதனையை எட்டியது. இந்த படம், சுமார், ரூ.1700 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
துரந்தர் படத்தின் முதல் பாகம், நல்ல வெற்றியை பெற்றதை தொடர்ந்து இதனை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியிட்டனர். ஓடிடியிலும் இந்த படத்திற்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைத்தது.
துரந்தர் படம், வலது சாரிகளால் அதிகம் கொண்டாடப்பட்ட படமாக இருக்கிறது. ஹம்சா எனும் இந்திய ஏஜண்ட், பாகிஸ்தானில் உளவாளியாக வாழ்கிறான். அங்கிருக்கும் அரசாங்கத்திற்கு தெரியாமல், இந்தியாவிற்கு ஏதுவான தகவல்களை கொடுக்கிறான், இறுதியில் அவன் பாகிஸ்தான் அரசின் கையில் அகப்பட்டானா இல்லையா என்பதுதான் துரந்தர் படத்தின் சாராம்சமாகும்.
துரந்தர் திரைப்படம், தற்போது டிவியில் ஒளிபரப்பாக இருப்பதாக அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை தியேட்டரிலும் ஓடிடியிலும் மிஸ் செய்தவர்கள் இதனை டிவியில் பார்க்க ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். படத்தை, எந்த தேதியில், எந்த நேரத்தில், எந்த சேனலில் பார்க்க வேண்டும் தெரியுமா?
துரந்தர் திரைப்படம்,வரும் மே 31ஆம் தேதி தமிழ் டப்பிங்கில் மாலை 7 மணிக்கு ஸ்டார் விஜய்யில் ஒளிபரப்பாகிறது. அதுமட்டுமன்றி, ஏசியாநெட், ஸ்டார் மா, கலர்ஸ் கன்னடா உள்ளிட்ட தொலைக்காட்சிகளிலும் அதே தேதியில் இப்படம் ஒளிபரப்பாகிறது. தியேட்டரிலும் ஓடிடியிலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த படம், டிவி ப்ரீமியரிலும் நல்ல வரவேற்பை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.