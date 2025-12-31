2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்

Weight Loss: உடல் எடையை குறைக்க பலர் பல வித முயற்சிகளை எடுக்கிறார்கள். சில எளிய, இயற்கையான வழிகளிலும் உடல் எடையை குறைக்கலாம். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Weight Loss Foods: தொப்பை கொழுப்பை கரைத்து உடல் பருமனை குறைக்க காலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டிய சில எளிய உணவுகளை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலம்.
உடல் எடை அதிகரிப்பதால் பல வித ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. நீரிழிவு, தைராய்டு மற்றும் இதய நோய்களின் அபாயம் இதனால் அதிகரிக்கிறது. உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது மிக அவசியமாகும்.
இந்த உணவுகளை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவது உங்கள் எடையைக் குறைக்க உதவும். இந்த உணவுகள் செரிமான அமைப்பை சீராக்குவதுடன் உடலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களையும் வழங்குகின்றன. எடை இழப்புக்கு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
காலையில் வெறும் வயிற்றில் காய்கள் மற்றும் பழங்களை உட்கொள்வது உடல் எடையை குறைக்க உதவும். காலையில் இதை உட்கொள்வது நாள் முழுதும் உடலை சுறுசுறுப்புடன் வைத்திருப்பதுடன் தொப்பை கொழுப்பை கரைக்கவும் உதவுகிறது.
எடை இழப்புக்கு வெறும் வயிற்றில் ஊறவைத்த பாதாம் மற்றும் அக்ரூட் பருப்புகளை சாப்பிடுவது நல்லதென உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். அவை புரதம், நார்ச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்தவை, அவை வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கின்றன. இந்த கொட்டைகள் காலை உணவுக்குப் பிறகு பசியின் வேதனையைக் குறைக்கவும், நீண்டகால ஆற்றலை வழங்கவும் உதவுகின்றன.
வெறும் வயிற்றில் சர்க்கரை இல்லாமல் உட்கொள்ளப்படும் நெல்லிக்காய், விரைவான எடை இழப்புக்கு நன்மை பயக்கும். இது இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரித்து, செரிமானத்தை மேம்படுத்தி, பசியைக் கட்டுப்படுத்தி எடையைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
பிரேசில் நட்ஸ் செலினியம், புரதம், நார்ச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்தவை, அவை வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் திருப்திக்கு சிறந்தவை. இந்த கொட்டைகள் தைராய்டு செயல்பாட்டை ஆதரிக்கின்றன, ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்துகின்றன மற்றும் ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகளை வழங்குகின்றன. அவற்றை தண்ணீருடன் அல்லது ஊறவைத்த பாதாம் போன்ற பிற ஆரோக்கியமான விருப்பங்களுடன் சாப்பிடுவது உங்கள் காலை வேளைக்கு ஒரு வலுவான தொடக்கத்தைத் தரும்.
வெறும் வயிற்றில் மஞ்சள் மற்றும் கருப்பு மிளகு கலந்த சூடான நீரைக் குடிப்பது ஒரு சிறந்த எடை இழப்பு தீர்வாகும். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையுடன் இதை உட்கொள்வது இரத்த அழுத்தம் மற்றும் உடல் அமைப்பை மேம்படுத்தும்.
வெறும் வயிற்றில் சியா விதை தண்ணீரைக் குடிப்பது ஒரு எளிய மற்றும் பயனுள்ள எடை இழப்பு வழியாக இருக்கும். இது நேரடியாக கொழுப்பை எரிக்காது. ஆனால் பசியை அடக்கவும், செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கவும், கலோரி உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும் இது உதவும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.