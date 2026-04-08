30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அபூர்வச் சேர்க்கை: ஏப்ரல் 11 முதல் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

Mercury Saturn conjunction : 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு புதன் - சனி அபூர்வச் சேர்க்கை குறித்த விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Mercury Saturn conjunction : ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி நடக்கும் புதன் - சனி அபூர்வ சேர்க்கை மற்றும் அதன் பலன்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
தனுசு, மிதுனம், ரிஷப ராசியினருக்கு இன்னும் மூன்று நாட்களில் மிகப்பெரிய நல்ல காலம் பிறக்கப்போகிறது. ஏனென்றால் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு புதன் சனி அபூர்வ சேர்க்கை நடக்க இருக்கிறது. இதனால் இந்த மூன்று ராசிகளுக்கும் வாழ்க்கையின் பல வழிகளில் நல்லவை எல்லாம் நடக்கப்போகின்றன.   

பஞ்சாங்க கணிப்புப்படி, வரும் ஏப்ரல் 11-ஆம் தேதி இரவு 1:16 மணிக்கு, புத்தி மற்றும் வியாபாரத்திற்கு காரகனான புதன், மீன ராசிக்குள் நுழைகிறார். அங்கு ஏற்கனவே கர்மவினைகளுக்கு அதிபதியான சனி பகவான் அமர்ந்துள்ளார். சனி பகவான் சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் நிலையில், இப்போது புதனும் அவருடன் இணைவது ஒரு 'துர்லப யோகமாக' பார்க்கப்படுகிறது.    

இந்தச் சேர்க்கையினால் பொருளாதாரம், பங்குச்சந்தை, தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு துறைகளில் உலகளவில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். குறிப்பாக, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த யோகம் அமோக பலன்களைத் தரும்    

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு இந்த யோகம் 11-ஆம் வீடு லாப ஸ்தானத்தில் கூடுகிறது. முதலீடுகளிலிருந்து எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும்.     

உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலதிபர்களுக்குப் பெரிய டீல்கள் கைகூடும். செலவுகள் திடீரென அதிகரிக்கலாம், திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது நல்லது.  

தனுசு: தனுசு ராசிக்கு இந்தச் சேர்க்கை நான்காம் வீடு சுக ஸ்தானத்தில் நிகழ்கிறது. நீண்ட நாட்களாகத் தடைப்பட்ட வேலைகள் முடிவுக்கு வரும். புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.   

புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளால் லாபம் கிடைக்கும். எந்தவொரு முடிவையும் அவசப்பட்டு எடுக்க வேண்டாம்; பொறுமை அவசியம்.  

3. மிதுனம்: மிதுன ராசிக்கு ராசிநாதனான புதன், லாப இடத்தில் சனியுடன் இணைவது சிறப்பான பலன்களைத் தரும். உங்களின் பேச்சுத்திறன் உங்களுக்குப் பெரிய வெற்றிகளைத் தேடித் தரும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.  

பிள்ளைகள் மூலம் சுப செய்திகள் வந்து சேரும். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்த இதுவே சரியான தருணம். அதிக வேலைப்பளுவால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம், நிதானத்தைக் கடைபிடிப்பது அவசியம்.  

சாப்பாடே சாப்பிடலையாம்!. 15 மாதத்தில் 35 கிலோ குறைத்த மருத்துவர் ஷர்மிளா... சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!