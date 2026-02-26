விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்: வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding Photos: விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகா மந்தனாவும் இன்று நடைபெற உள்ளது. இதனிடையே இவர்களின் திருமண நிகழ்வின் சில புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் கசிந்துள்ளது. இந்த போட்டோஸ் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
இந்த நட்சத்திர ஜோடி இன்று அதாவது பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொள்ளவுள்ளது. ஹல்டி மற்றும் சங்கீத் விழாக்கள் உட்பட, திருமணத்திற்கு முந்தைய கொண்டாட்டங்களின் புகைப்படங்களை இருவரும் ஏற்கனவே பகிர்ந்து கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளனர்.
பல அறிக்கைகளின்படி, இந்த ஜோடி இரண்டு பாரம்பரிய முறையில் திருமணம் செய்துக் கொள்ளப் போவதாக கூறப்படுகிறது. ஒன்று விஜய் தேவரகொண்டாவின் குடும்ப பாரம்பரிய தெலுங்கு திருமணமாகவும், மற்றொன்று ராஷ்மிகா மந்தனாவின் குடும்பத்தின் கூர்க் (கொடவா) முறையில் திருமணம் நடக்க உள்ளது.
விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகா மந்தனாவும் தங்கள் திருமணத்தை உதய்பூரின் ஆடம்பரமான ITC Mementos ஐ தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.
பிப்ரவரி 24 அன்று, நட்சத்திர ஜோடி குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான பிரத்யேக கிரிக்கெட் போட்டியுடன் தங்கள் கொண்டாட்டங்களைத் தொடங்கியது.
23ஆம் தேதி மாலை கேண்டில் லைட் டின்னரில் ஜப்பானிய வகை உணவுகள் பரிமாறப்பட்டன. தொடர்ந்து குடும்பத்தினரிடையே VIROSH என்ற பெயரில் கிரிக்கெட் போட்டியையும் ஜாலியாக நடத்தினார்கள்.
24ஆம் தேதி ஹல்தி கொண்டாட்டமும், மெஹந்தி கொண்டாட்டமும் நடந்தது. நேற்று இரவு ஐடிசி மெமண்டோஸில் இரண்டு பேரின் சங்கீத் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
திருமணத்திற்கு பின், ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா திருமண ரிசப்ஷன் வருகிற மார்ச் 4ஆம் தேதி அன்று நடைபெறுகிறது. இது ஹைதராபாத்தில் உள்ள தாஜ் கிருஷ்ணா ஹோட்டலில் நடைபெறும்.