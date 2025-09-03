English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 3 புதன்கிழமை : 12 ராசிகளுக்குமான பலன்கள்

Rasi Palan : இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 3 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

 

Rasi Palan : இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 3 புதன்கிழமை எந்ததெந்த ராசிகளுக்கு என்னென்ன பலன்கள் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
மேஷம் (Aries) - இன்று உங்களுக்குச் சாதகமான நாளாக இருக்கும். வேலைகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு மகிழ்ச்சியைத் தரும். உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

ரிஷபம் (Taurus) - நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். புதிய முதலீடுகளைத் தொடங்க இது நல்ல நேரம். உறவினர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை.

மிதுனம் (Gemini)  - உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க இது நல்ல நாள். எதிர்பாராத பயணங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

கடகம் (Cancer) - சில கடினமான சூழ்நிலைகளைச் சந்திக்க நேரிடும். இருப்பினும், உங்கள் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது வெற்றியைத் தரும். வீண் செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

சிம்மம் (Leo) - வேலையில் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தினால் உறவுகளில் சிக்கல் வராது.

கன்னி (Virgo) - உங்கள் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். பொருளாதார ரீதியாக நிலைமை சீராக இருக்கும். ஆனால், உடல்நிலையில் சிறு பாதிப்புகள் ஏற்படலாம், கவனமாக இருங்கள்.

துலாம் (Libra) - காதல் மற்றும் உறவு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். நீங்கள் திட்டமிட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடையும்.

விருச்சிகம் (Scorpio) - சில குழப்பமான சூழலைச் சந்திப்பீர்கள். எனவே, முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும்.

தனுசு (Sagittarius) - குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உண்டாகும். நண்பர்களின் உதவி உங்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படும். வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்புகள் சிலருக்குக் கிடைக்கும்.

மகரம் (Capricorn) - பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். வேலைகளில் உங்கள் அர்ப்பணிப்பு பாராட்டப்படும். வீட்டை அழகுபடுத்துவது அல்லது புதிய பொருட்களை வாங்குவது போன்ற காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.

கும்பம் (Aquarius) - உங்கள் பேச்சில் நிதானம் தேவை. தொழில் சம்பந்தமான முடிவுகளை அவசரப்பட்டு எடுக்க வேண்டாம். உடல் பயிற்சி மற்றும் யோகா செய்வது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும்.

மீனம் (Pisces) - புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். பயணங்களால் நல்ல அனுபவங்கள் ஏற்படும். எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

Rasi Palan Today Rasi palan Wednesday Rasi Palan Tamil Astrology Daily horoscope

