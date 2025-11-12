இன்றைய ராசிபலன்: நவம்பர் 12, புதன்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

Rasipalan : நவம்பர் 12, 2025 ஆம் தேதி புதன்கிழமை ராசிபலன் (Rasipalan) இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது..
மேஷம் (Aries) - இன்று விஷயங்களை மிகவும் வலுக்கட்டாயமாகச் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டாம். ஒரு படி பின்வாங்கி, உங்கள் திட்டங்கள் செயல்பட அனுமதிக்கவும். அவசரமாக முடிவுகளை எடுக்காமல் நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது. யோசனை: நீங்கள் பின்வாங்கும்போது விஷயங்கள் சீராகும்.
ரிஷபம் (Taurus) - அமைதியை பாதுகாக்கவும்: இன்று எல்லாவற்றுக்கும் உடனடியாக பதிலளிக்க வேண்டியதில்லை. பொறுமையை கடைபிடிக்கவும். வேலையில் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும் மற்றும் பெரிய நிதி முடிவுகளை தள்ளி வைக்கவும். யோசனை: குறைவாக பதிலளித்து, உங்கள் மன அமைதியை பாதுகாக்கவும்.
மிதுனம் (Gemini) - உங்களுக்கு சுறுசுறுப்பு பிடிக்கும் என்றாலும், இன்று சற்று மெதுவாகச் சென்று ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். மனதளவில் சோர்வாக உணர்ந்தால் ஒரு இடைவெளி எடுக்கவும். யோசனை: உங்களுக்கு சோர்வாகத் தோன்றினால் ஓய்வெடுங்கள்.
கடகம் (Cancer) - இது உறவுகளில் நல்லிணக்கமும் மகிழ்ச்சியும் தரும் நாளாக இருக்கலாம், குறிப்பாக வீட்டில். வேலையில் கூட்டு முயற்சிக்கு சாதகமாக இருக்கும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி தரும். யோசனை: உங்கள் அமைதியான பதிலால் நாள் சீராக செல்லும்.
சிம்மம் (Leo) - நீங்கள் எதற்காவது ஒரு அடையாளத்திற்காக காத்திருந்தால்—இதை உங்கள் நடவடிக்கைக்கான உறுதிப்படுத்தலாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் நம்பிக்கை உயர்வாக உள்ளது, மேலும் உங்களது நேர்மறை எண்ணங்கள் மற்றவர்களை ஊக்குவிக்கும். யோசனை: செயல்பட உங்கள் உள்மனதின் உறுதிப்பாட்டை நம்புங்கள்.
கன்னி (Virgo) - உங்கள் பழக்கவழக்கங்களில் நிலைத்தன்மையையும், விவரங்களில் கவனத்தையும் கொண்டிருந்தால் முன்னேற்றம் சீராக இருக்கும். பயணங்கள் அல்லது சமூகக் கூட்டங்கள் உங்களை ரிலாக்ஸாக வைத்திருக்கும். யோசனை: எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் சரிசெய்ய முயற்சிக்காமல், உங்களால் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவற்றில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
துலாம் (Libra) - அன்பானவர்களுடன் உங்கள் உறவுகள் இன்று ஆழமடையக்கூடும். நீங்கள் நிம்மதியாக உணர்வீர்கள். கூட்டாண்மையில் ஒருவருக்கொருவர் வழிகாட்டுவது நல்லிணக்கத்தை பலப்படுத்தும். யோசனை: அன்பு மற்றும் பாசம் இன்று ஆழமடையும்.
விருச்சிகம் (Scorpio) - புத்திசாலித்தனமான உழைப்பும் செயல்திறனும் தொடர்ந்து பலன்களைத் தரும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை கவனமாகக் கையாளவும். விளையாட்டு அல்லது வெளிப்புற நிகழ்வுகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். யோசனை: உங்கள் கவனம் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான உழைப்பு வெற்றியைத் தரும்.
தனுசு (Sagittarius) - உங்கள் வேலைகளில் சரியான தயாரிப்புடன் முன்னேறவும். இன்று நீண்ட அல்லது சோர்வான பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நீங்கள் எதற்காகக் காத்திருக்கிறீர்களோ, அதை தைரியமாகப் பெற கவனம் செலுத்துங்கள். யோசனை: தயார்நிலையுடன் முன்னேறுங்கள்.
மகரம் (Capricorn) - சிறந்த தொழில்முறை அல்லது நிதி வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். இது ஸ்திரத்தன்மைக்கான நாளாகும், மேலும் பெரியவர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களிடமிருந்து நல்ல ஆலோசனைகளைப் பெறலாம். யோசனை: சிறந்த வாய்ப்புகள் வரும்; அவற்றை கவனமாக மதிப்பிடுங்கள்.
கும்பம் (Aquarius) - உறவுகள், குறிப்பாக தனிப்பட்ட உறவுகள், மேம்படும். உப்பின்றி உணவு சுவையற்றது போல, சில மனக்கசப்புகள் விஷயங்களின் மதிப்பை உணர அத்தியாவசியமானவை. யோசனை: உறவுகளை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
மீனம் (Pisces) - தொழில்முறை வளர்ச்சி தொடரும், மேலும் மக்களுக்கு உங்களின் தேவைகள் என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியும். எனினும், அதிகப்படியான பயணங்கள் உங்களை பதட்டத்திற்கு உள்ளாக்கலாம். யோசனை: தொழில்முறை வளர்ச்சி தொடரும்; தேவையற்ற பரபரப்பைத் தவிர்க்கவும்.