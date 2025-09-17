இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 17 புதன், மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 17 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் (Aries) - இன்று உங்களுக்கு சந்தோஷமும், நிம்மதியும் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருந்த உடல்நலக் குறைபாடுகள் நீங்கும். பண வரவு சீராக இருக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வரும். வேலை செய்யும் இடத்தில் ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும். வீட்டில் புது வேலைகள், அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் என உற்சாகமாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம் (Taurus) - உங்கள் எதிரிகளை இன்று திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். வேலையில் உங்கள் உழைப்பு மேலதிகாரிகளால் பாராட்டப்படும். இது பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். தனியாக இருப்பவர்களுக்கு காதல் மலர வாய்ப்புண்டு. வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை, இல்லையெனில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் வரலாம்.
மிதுனம் (Gemini) - மன அமைதியோடு, புதிய இலக்குகளை நோக்கி பயணிக்கும் நாள். துணையுடன் உங்கள் உறவை புதுப்பிக்க, புதிதாக ஏதாவது முயற்சி செய்வது நல்லது. நிதி நிலைமையை சீரமைக்கவும், எதிர்காலத்துக்கான திட்டங்களை வகுக்கவும் இது சிறந்த நேரம்.
கடகம் (Cancer) - இன்று ஒரு துணிச்சலான முடிவு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும். வேலையில் உங்கள் கருத்தை தைரியமாக முன்வைப்பதோ அல்லது ஒரு முக்கியமான உரையாடலைத் தொடங்குவதோ மனதை இலகுவாக்கும். உணர்ச்சிவசப்பட்டு பணம் செலவு செய்வதைத் தவிர்த்து, நிதானமாக முடிவெடுங்கள்.
சிம்மம் (Leo) - உங்களைச் சுற்றி என்ன நடந்தாலும், உங்கள் மன உறுதியே இன்று உங்களை வழிநடத்தும். காதல் வாழ்க்கையில், பேசும்போது வார்த்தைகளை கவனமாகக் கையாளுங்கள். வேலையில், முக்கியப் பணிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்கள். ஆடம்பர செலவுகளைத் தவிர்த்து, நிதியில் நடைமுறை அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடியுங்கள்.
கன்னி (Virgo) - வேலை, நிதி என எல்லாவற்றையும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை சரிபார்ப்பது அவசியம். கவனக்குறைவால் சிறு தவறுகள் வர வாய்ப்புள்ளதால், கூடுதல் கவனம் தேவை. காதல் உறவில், ஒரு சிறிய மறதியால் வரும் சண்டையை அன்பு மூலம் சரிசெய்யலாம். எச்சரிக்கையாக இருப்பது இன்று உங்களுக்குப் பெரிய பாதுகாப்பைத் தரும்.
துலாம் (Libra) - இன்று எல்லாவற்றையும் நீங்களே செய்ய வேண்டிய அழுத்தம் இருக்கலாம். எனவே, பொறுப்புகளைப் பிரித்துக் கொடுத்து மற்றவர்களிடம் உதவி கேட்பது நல்லது. துணையிடம் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்வது பற்றி பேசுங்கள். புதிய கடமைகளை ஏற்றுக்கொள்வதைத் தவிர்த்து, வரவுசெலவு கணக்கை சரிபார்க்கவும்.
விருச்சிகம் (Scorpio) - உங்கள் உள்ளுணர்வு இன்று மிகவும் வலுவாக இருக்கும். அதை நம்புங்கள். ஒரு மாற்றம் உங்களை நோக்கி வந்துகொண்டிருக்கிறது. காதல் உறவில் அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க வேண்டாம், நிதானமாகப் பேசுங்கள். வேலையில் வதந்திகளில் இருந்து விலகியே இருங்கள். நிதியில் பெரிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு இது சரியான நாள் அல்ல.
தனுசு (Sagittarius) - இன்று சிறிது சோர்வாக உணரலாம். வேலைகளைத் தள்ளிப்போடாமல், சரியான முறையில் திட்டமிட்டு செய்யுங்கள். உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதில் தயக்கம் வேண்டாம். பணப் பரிவர்த்தனைகள், கடவுச்சொற்கள் ஆகியவற்றில் கவனம் தேவை. யாருக்கும் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
மகரம் (Capricorn) - இன்று உங்கள் மனம் சொல்வதைக் கேளுங்கள். வேலையில், உங்கள் மனதின் உணர்வுகளைப் பின்பற்றுவது புதிய யோசனைகளைக் கொண்டு வரும். காதல் உறவில் உங்கள் எண்ணங்களை வெளிப்படையாகவும் அன்பாகவும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள் இருக்கும்படி சிறிய அளவில் பணம் செலவழிக்கலாம்.
கும்பம் (Aquarius) - புதிய முதலீடுகளில் இறங்குவதை விட, உங்கள் செலவு பழக்கங்களை நிதானமாக கவனிப்பது நிதி நிலைக்கு நல்லது. துணையுடன் மனம்விட்டுப் பேச ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். மன அழுத்தத்தால் உடல்நிலையில் சிறு மாற்றம் வரலாம், எனவே ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்.
மீனம் (Pisces) - இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமும், மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் நகைச்சுவை உணர்வும் நேர்மறை எண்ணங்களும் மற்றவர்களைக் கவரும். காதல் உறவில், இருவரும் சேர்ந்து சிரிப்பதும், பொழுதுபோக்கு அம்சங்களில் ஈடுபடுவதும் உங்கள் பிணைப்பை வலுப்படுத்தும். பணியிடத்தில் உங்கள் ஆற்றல் சக ஊழியர்களுக்கு உத்வேகம் அளித்து, குழுவாகப் பணிபுரிவதில் வெற்றிபெற உதவும்.