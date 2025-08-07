ஆவணியில் இணையும் சூரியன் கேது... அட்டகாசமான பலன்களை பெறும் 5 ராசிகள்

ஆவணி மாத பலன்கள்: ஆகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் தேதி சூரிய பெயர்ச்சியுடன் ஆவணி மாதம் பிறக்கிறது. இதன் மூலம் கேதுவும் சூரியனும் சிம்ம ராசியில் இணைவதால், குறிப்பிட்ட ஐந்து ராசிகள் அட்டகாசமான பலன்களை பெறுவார்கள்.
சூரிய பெயர்ச்சியுடன் தமிழ் மாதம் பிறக்கிறது. அந்த வகையில் ஆகஸ்ட் மாத சூரியன் பெயர்ச்சியில் பிறக்கும் மாத பிறப்பில், சூரியன் சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவதால், ஆவணி மாதம் சிம்ம மாதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
கிரகங்களின் ராஜா என்று அழைக்கப்படும் சூரிய பகவான், ஆவணி மாதத்தில், 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கேது உடன் சிம்ம ராசியில் இணைகிறார். இதனால் கிரகண யோகம் உருவாகிறது என்றாலும், சில ராசிகளுக்கு இது சாதகமான பலன்களை கொடுக்கும் என்கின்றனர் ஜோதிடர்கள்.
மேஷ ராசி: வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் குறைவிருக்காது. திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் கைகூடும் வாய்ப்பு உண்டு. திறமையை வெளிப்படுத்த அற்புதமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
சிம்ம ராசி: சூரியன் கேதுவின் சேர்க்கையினால் மன உறுதி அதிகரிக்கும். திறமைக்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவீர்கள். நிதி நன்மைகள் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தும். உறவுகளில் நிலவிய கருத்து வேறுபாடுகள் தீரும்.
துலாம் ராசி: வேலையில் தொழிலில் நிலைமை மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக வாட்டி வந்த பிரச்சனைகள் தீரும். தடைகள் நீங்கி உங்கள் முயற்சிகள் வேகம் எடுக்கும். வெற்றியை நோக்கி முன்னேறி செல்வீர்கள்.
விருச்சிக ராசி: அலுவலகத்தில் சமூகத்தில் நற்பெயரும் மதிப்பும் அதிகரிக்கும். உங்களிடம் கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளை, திறமையாக செய்து முடித்து முடித்து பாராட்டை பெறுவீர்கள். நிதி நன்மைகள் சிறப்பாக இருக்கும்.
மகர ராசி: வருமானம் அதிகரிக்கும். புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். இது வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவும். அலுவலகத்தில் உங்கள் செயல் திறன் பாராட்டப்படும். கைவிட்ட பழைய திட்டங்களை முன்னெடுத்துச் செல்ல ஏற்ற நேரம் இது.
