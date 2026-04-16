இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 16, வியாழன்: குரு பகவான் ஆசி பெறும் ராசிகள்..!

Rasi Palan Today April 16: இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 16, வியாழன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை

 

Rasi Palan Today April 16: ஏப்ரல் 16, 2026, வியாழக்கிழமை இன்று குரு பகவானின் ஆதிக்கம் நிறைந்த நாள் என்பதால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்குப் பொருளாதார முன்னேற்றமும் மனமகிழ்ச்சியும் கூடுதலாகக் கிடைக்கும்.
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாளாக அமையும். நீண்ட நாள் இழுபறியாக இருந்த வேலைகள் இன்று குருவருளால் நிறைவேறும். பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.  

ரிஷபம்: புதிய முயற்சிகளில் நிதானம் தேவை. தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் சிறு சங்கடங்கள் ஏற்படலாம். பொறுமையைக் கையாள்வது வெற்றியைத் தரும்.  

மிதுனம்: குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான திட்டமிடல் நடக்கும். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.  

கடகம்: வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி தேடி வரும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை உயரும்.  

சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாள். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் அடைவீர்கள்.  

கன்னி: தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வேலையில் கூடுதல் கவனம் தேவை. சிக்கனமாகச் செயல்படுவதன் மூலம் பண நெருக்கடியைத் தவிர்க்கலாம்.  

துலாம்: கணவன் - மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். வெளியூர் பயணங்களால் லாபம் உண்டு.  

விருச்சிகம்: எதிர்ப்புகள் விலகும். கடன் பிரச்சினைகள் குறையத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும். எதிலும் தைரியமாகச் செயல்படுவீர்கள்.  

தனுசு: குரு பகவானின் முழுமையான ஆசி உங்களுக்கு உண்டு. பூர்வீக சொத்து விவகாரங்களில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும்.  

மகரம்: தாயின் உடல் நலனில் அக்கறை காட்டவும். வீடு, வாகன மாற்றங்கள் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். சுபச் செலவுகள் வந்து போகும்.  

கும்பம்: உங்களின் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். இளைய சகோதரர்களிடம் நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும்.  

மீனம்: இன்று ராசிநாதன் குருவின் அருளால் பண வரவு இரட்டிப்பாகும். பேச்சில் கனிவு இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும்.  

