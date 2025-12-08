இன்றைய ராசிபலன், திங்கள் : இந்த ராசிகளுக்கு வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்டம்!

Rasi Palan : வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்டம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்குச் சுறுசுறுப்பான நாளாக இருக்கும். முடிவுகளை எடுப்பதில் தெளிவு இருக்கும். வேலையில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
ரிஷபம் - நிதானம் தேவைப்படும் நாள். பேச்சில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. நிதி நிலைமையில் திருப்தி இருக்கும். புதிய முயற்சிகளை ஒத்திவைக்கலாம். பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
மிதுனம்- புத்துணர்ச்சியும் உற்சாகமும் காணப்படும். நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நிகழலாம். பயணங்களால் நன்மை உண்டு. உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும்.
கடகம் - உங்கள் உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நாள். மனதிற்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது ஆறுதல் அளிக்கும். வேலையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை.
சிம்மம் - நம்பிக்கை நிறைந்த நாளாக அமையும். நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த நல்ல செய்தி வந்து சேரலாம். தொழில் அல்லது வேலையில் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளுக்குப் பலன் கிடைக்கும். சமூகத்தில் மரியாதை கூடும்.
கன்னி - கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது அவசரம் கூடாது. பிறர் விஷயங்களில் தலையிடுவதைத் தவிர்க்கவும். நிதி நிலைமையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம்; வரவுக்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும்.
துலாம் - சமநிலையைக் கடைப்பிடிக்கும் நாள். உங்கள் திறமை வெளிப்படும். புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். கலைத் துறையினர் ஆதாயம் பெறுவார்கள். துணையுடன் இணக்கமான சூழல் நிலவும்.
விருச்சிகம் - திட்டமிட்டுச் செயல்பட்டால் வெற்றி காணும் நாள். மறைந்திருந்த திறமைகள் வெளிப்படும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. சக ஊழியர்களிடம் இணக்கமான போக்கைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
தனுசு - அதிர்ஷ்டமும் ஆதரவும் கூடும் நாள். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடைய வாய்ப்புள்ளது. ஆன்மீகச் சிந்தனை மேலோங்கும். நீண்ட நாட்களாக நிறைவேறாத ஆசை ஒன்று நிறைவேறலாம்.
மகரம் - பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கலாம். அதைச் சரியாக நிர்வகிப்பது முக்கியம். ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் தேவை. மற்றவர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை.
கும்பம் - புது சிந்தனைகள் உதிக்கும் நாள். எதிர்பாராத ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நண்பர்கள் மூலமாக உதவிகள் கிடைக்கலாம். உங்கள் இலக்குகளை நோக்கிச் செல்லத் தெளிவான வழி பிறக்கும்.
மீனம் - பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும். கற்பனைத் திறன் அதிகரிக்கும். கலை மற்றும் இலக்கியத் துறையினருக்குச் சிறப்பான நாள். மனதிற்கு நிறைவு தரும் செய்திகளைக் கேட்பீர்கள். நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும்.