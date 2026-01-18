இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபம்...? யார் யாருக்கு நஷ்டம்...?

Today Horoscope January 18: தை மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (ஜன. 18) 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்கும், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.
Today Horoscope January 18: இன்று தை மாதம், 4ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜன. 18) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான அபிஜித் காலம் - மதியம் 12:07 – மதியம் 12:53; அமிர்த காலம் - அதிகாலை 5:05 முதல் அதிகாலை 6:49 வரை, காலை 5:01 மணிமுதல் 6:43 மணிவரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - அதிகாலை 05:06 முதல் அதிகாலை 05:54 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மாலை 4:50 முதல் மாலை 6:17 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 12:30 முதல் மதியம் 1:57 வரை; குளிகை - மதியம் 3:23 முதல் மாலை 4:50; துரமுஹுர்த்தம் - மாலை 4:45 முதல் மாலை 5:31 மணிவரை; தியாஜ்யம் - மாலை 6:47 மணி முதல் இரவு 8:30 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:42 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:17. சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: விவசாய தொடர்பான பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். உத்தியோகம் தொடர்பான நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் உருவாகும். அரசு துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றமான சூழல் காணப்படும். நண்பர்கள் வழியில் ஆதரவான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். வெளிவட்டாரத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். தன்னம்பிக்கை மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் அஸ்வினி : மேன்மை ஏற்படும். பரணி : புதுமையான நாள். கிருத்திகை : செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்: வெளியூர் பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். சிந்தனை போக்கில் மாற்றம் ஏற்படும். வர்த்தக பணிகளில் சந்தை நிலவரங்களை அறிந்து செயல்படவும். உடன் இருப்பவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தெய்வ சிந்தனை மனதளவில் மேம்படும். சுபகாரியம் தொடர்பான முயற்சிகள் ஈடேறும். வரவுகள் கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீலம் நிறம் கிருத்திகை : ஆதாயகரமான நாள். ரோகிணி : மாற்றம் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : முயற்சிகள் ஈடேறும்.
மிதுனம்: நகைச்சுவையான பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். எளிதில் முடிய வேண்டிய சில பணிகள் தாமதமாக நிறைவு பெறும். மற்றவர்கள் கூறும் கருத்துக்களில் கவனம் வேண்டும். புதிய நபர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். சந்தேக உணர்வுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. போட்டி சார்ந்த செயல்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். எதிர்காலம் குறித்த சிந்தனைகளால் தடுமாற்றம் ஏற்படும். விவேகம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : பேச்சுக்களில் கவனம். திருவாதிரை : அனுசரித்து செல்லவும். புனர்பூசம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
கடகம்: புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். வீடு மற்றும் மனை வாங்குவதற்கான எண்ணங்கள் மேம்படும். தடையாக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். தவறிய சில வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். சுப காரியம் முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். குடும்பத்தில் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். முயற்சிக்கு ஏற்ப சாதகமான சூழல் அமையும். உதவிகள் கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன வெண்மை நிறம் புனர்பூசம் : அறிமுகம் உண்டாகும். பூசம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆயில்யம் : சாதகமான நாள்.
சிம்மம்: நினைத்த செயலை செய்து முடிப்பீர்கள். உடன்பிறப்புகளின் வருகையால் மகிழ்ச்சி கூடும். உத்தியோகத்தில் உடன் இருப்பவர்கள் சாதகமாக செயல்படுவார்கள். பிரபலமானவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். துணைவர் வழி உறவுகள் இடத்தில் மதிப்புகள் மேம்படும். புதிய ஒப்பந்தங்களால் லாபம் மேம்படும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் மகம் : மகிழ்ச்சியான நாள். பூரம் : அறிமுகம் கிடைக்கும். உத்திரம் : லாபம் மேம்படும்.
கன்னி: குடும்ப பிரச்சனைகள் அகலும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவார்கள். உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். ஆன்மீக பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். வருமானத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கான எண்ணங்கள் உருவாகும். நிகழ்கால தேவைகள் பூர்த்தியாகும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திரம் : பிரச்சனைகள் அகலும். அஸ்தம் : ஆர்வம் ஏற்படும். சித்திரை : தேவைகள் பூர்த்தியாகும்.
துலாம்: எதிலும் வேகத்தை விட விவேகத்துடன் செயல்படுவது நல்லது. வெளியூர் பயணங்களால் அலைச்சல் இருந்தாலும் ஆதாயம் உண்டாகும். கால்நடைகள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புதிய வேலை செயல்களில் இருந்துவந்த தாமதங்கள் குறையும். சமூக பணி தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். வழக்கு தொடர்பான பணிகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். நேர்மை மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் சித்திரை : விவேகத்துடன் செயல்படவும். சுவாதி : தாமதங்கள் குறையும். விசாகம் : முடிவுகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: மனதில் புதுவிதமான செயல் திட்டம் பிறக்கும். கல்வி பணிகளில் சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு நீங்கும். மற்றவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். தந்திரமான சில விஷயங்கள் மூலம் எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகும். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். பாகப்பிரிவினை தொடர்பான செயல்களில் விவேகம் வேண்டும். நம்பிக்கை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் விசாகம் : புதுமையான நாள். அனுஷம் : எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகும். கேட்டை : விவேகம் வேண்டும்.
தனுசு: குடும்பத்தில் புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். தம்பதிகளுக்குள் புரிதல் உண்டாகும். தன வருவாயிலிருந்து வந்த இழுபறிகள் குறையும். உத்தியோக பணிகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு ஆடை ஆபரண சேர்க்கை உண்டாகும். புதுவிதமான உணவுகளை உண்டு மனம் மகிழ்வீர்கள். சுபகாரிய பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு மூலம் : அறிமுகங்கள் ஏற்படும். பூராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்திராடம் : பொறுமை வேண்டும்.
மகரம்:செயல்களில் திட்டமிட்டு செயல்படவும். துணைவர் பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். தற்பெருமை சார்ந்த சிந்தனைகளை குறைத்துக் கொள்ளவும். எதிர்பாராத சில அலைச்சல்களால் ஒருவிதமான சோர்வுகள் உண்டாகும். கோப உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. பலதரப்பட்ட மக்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். தாமதம் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் உத்திராடம் : திட்டமிட்டு செயல்படவும். திருவோணம் : சோர்வுகள் உண்டாகும். அவிட்டம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
கும்பம்: வீட்டின் தேவைகள் நிறைவேறும். கடன் பிரச்சனைகள் குறையும். பொன்பொருள் சேர்க்கை பற்றிய எண்ணம் மேம்படும். பிறரை பற்றிய கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். தேவைக்கேற்ப வரவுகள் இருக்கும். சுபகாரிய பணிகளில் விவேகம் வேண்டும். மறதியால் சில செயல்களில் தாமதம் ஏற்படும். கவலை விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் அவிட்டம் : பிரச்சனைகள் குறையும். சதயம் : ஆரோக்கியத்தில் கவனம் பூரட்டாதி : தாமதம் ஏற்படும்.
மீனம்: நண்பர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோக ரீதியான முயற்சிகளில் அனுகூலம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். பொன் பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். சேமிப்பை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். இசை சார்ந்த துறைகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் பூரட்டாதி : ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : அனுகூலம் ஏற்படும். ரேவதி : ஆதாயம் உண்டாகும்.